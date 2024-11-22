洛阳“梳妆”迎客！整洁优美的旅游环境等您来

2025年国庆、中秋将至，洛阳“梳妆”迎客。28日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局环境卫生服务中心获悉，各级环卫部门目前对市区主次干道、背街小巷、卫生死角等区域进行全面冲洗。“双节”期间也将加强道路清扫保洁、提供公厕延时服务等，为广大市民及游客提供整洁优美的旅游环境。

2025年国庆、中秋将至，洛阳“梳妆”迎客。28日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局环境卫生服务中心获悉，各级环卫部门目前对市区主次干道、背街小巷、卫生死角等区域进行全面冲洗。假期当中，也将加强道路清扫保洁、提供公厕延时服务等，为广大市民及游客提供整洁优美的旅游环境。

●加强道路扬尘治理工作

加大重点道路清扫保洁力度和频次，对城市景观道路、景区周边、宾馆酒店周边、车站窗口等区域进行全方位洗扫作业。通过“5+1”机械化作业模式，利用洗扫车、吸尘车、抑尘车、高压清洗车和小型机扫车五种机械作业设备，人工辅助配合，全方位对重点区域的主次干道、背街小巷开展地毯式清洁，达到“路牙净、雨(污)水口净、路面净、人行道净、隔离桩下无积土(尘)、城市家具道路附属设施干净整洁”标准。

●开展垃圾治理专项行动

加大垃圾清运、中转力度，做到日产日清。增加果皮箱数量，及时更换维修残旧破损、内胆缺失的果皮箱，且清洗频率不少于2次/天。在热门景点、景区以及夜市商圈等周边增设临时垃圾收集设施，确保垃圾不落地，商业繁华地段做到“商户不打烊，作业不终止”。

●提高公厕服务水平

9月30日前对辖区内公厕进行拉网式排查，及时修复损坏的设施设备。国庆、中秋假期，除24小时开放公厕外，全市公厕开放时间延迟至晚12时。同时增加公厕保洁频次，平峰时段每小时保洁一次，高峰时段增加保洁频次，增设公厕导向标志、做好免费厕纸提供等便民服务，不断提升群众如厕体验。

●加强餐厨垃圾收集转运

加强餐厨垃圾桶规范摆放，早7时至晚9时，主次干道两侧可视范围不得放置餐厨垃圾桶。加大餐厨垃圾收运频次，做到“车到桶出、车走桶退、及时归位、日产日清”。餐厨垃圾收运车辆外表保持干净整洁、无滴漏、无抛洒。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 彭晓丹 文/图）