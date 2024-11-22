“长腿天团”出道！大火烈鸟、鹤鸵等入驻王城动物园

29日，在洛阳王城动物园新近完成改造的场馆内，10只大火烈鸟惊艳亮相，它们在新环境中悠然踱步，姿态优雅。

为迎接国庆中秋“双节”，烘托节日气氛，并为同期举办的金秋菊展增添生机与趣味，王城动物园特地从广州等地引进了大火烈鸟、鹤鸵等一批动物新成员。新建场馆模拟自然生态景观，活动空间开阔，并配有图文并茂的科普展板，帮助游客在观赏的同时，实现沉浸式的科普体验与互动。国庆假期期间，这些新成员将正式与广大市民和游客见面。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 张晶晶 文/图）