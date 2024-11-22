“长腿天团”出道！大火烈鸟、鹤鸵等入驻王城动物园

29日，在洛阳王城动物园新近完成改造的场馆内，10只大火烈鸟惊艳亮相，它们在新环境中悠然踱步，姿态优雅。
29日，在洛阳王城动物园新近完成改造的场馆内，10只大火烈鸟惊艳亮相，它们在新环境中悠然踱步，姿态优雅。
29日，在洛阳王城动物园新近完成改造的场馆内，10只大火烈鸟惊艳亮相，它们在新环境中悠然踱步，姿态优雅。
为迎接国庆中秋“双节”，烘托节日气氛，并为同期举办的金秋菊展增添生机与趣味，王城动物园特地从广州等地引进了大火烈鸟、鹤鸵等一批动物新成员。新建场馆模拟自然生态景观，活动空间开阔，并配有图文并茂的科普展板，帮助游客在观赏的同时，实现沉浸式的科普体验与互动。国庆假期期间，这些新成员将正式与广大市民和游客见面。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 张晶晶 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605