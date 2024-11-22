中国人民银行洛阳市分行：以动产融资写好金融“五篇大文章”

金秋时节，洛阳实体经济发展画卷正徐徐展开：热力企业获得资金支持升级清洁能源，景区凭借收费权融资焕新文旅体验，养殖户通过活猪“电子身份证”破解抵押难题……这一系列融资难题的化解，背后是中国人民银行洛阳市分行创新探索动产和权利担保融资服务的扎实实践。

金秋时节，洛阳实体经济发展画卷正徐徐展开：热力企业获得资金支持升级清洁能源，景区凭借收费权融资焕新文旅体验，养殖户通过活猪“电子身份证”破解抵押难题……这一系列融资难题的化解，背后是中国人民银行洛阳市分行创新探索动产和权利担保融资服务的扎实实践。2025年以来，该行以“广宣传、深调研、细服务”为抓手，构建动产融资服务模式，全力书写金融“五篇大文章”，为辖区经济高质量发展注入强劲金融动能。截至目前，已累计服务各类市场主体办理动产和权利担保登记2730笔、查询8805笔，其中应收账款质押、所有权保留等登记服务较去年同期增长76个百分点，助力2000余家企业获贷20余亿元。

强化宣传引导，织密知晓网，激活融资新工具。利用“河洛春雨”征信宣传志愿者人数多、覆盖广、与群众接触密切等特质，构建起“集中性+阵地性”宣传格局，提升社会公众对动产融资统一登记公示系统知晓度、关注度、利用率，助力能源设施、文旅基建等领域建设实现绿色化转型。在“强宣传”的基础上，将服务重点指向绿色发展与科技创新两大领域，为产业升级注入金融活水。针对能源企业转型需求，引导中环寰慧(焦作)节能热力有限公司以特许经营权为质押，获得热力管网改造和清洁能源转型等方面流动资金贷款4000万元，助力能源企业设备升级和绿色转型。围绕文旅产业提质，引导老君山、龙门石窟等景区以门票收费权、索道收费权、停车场顺位收费权为质押，获得融资7亿余元，用于文物保护修缮、智慧景区建设，让千年文化遗产焕发新活力。

深化调研机制，有效打通供需堵点。建立调研“双匹配”机制，深入高新企业和金融机构开展调研，将企业资金堵点、融资特质与机构授信方案、金融产品进行双向匹配，结合动产融资统一登记公示系统推出专属金融服务解决方案，实现金融服务与企业需求的精准对接，有效提升融资质效。加大促创新力度，写好科技金融大文章。针对三杰节能新材料股份有限公司“先赊账再生产后还款”的传统模式导致的资金缺口变大等问题，精准匹配到郑州银行推出的专精特新贷产品，引导企业以购销合同应收账款为质押，获得营运流动资金500万元，助力企业做大做强；针对洛阳储变电系统有限公司承担国家级项目、拥有多项发明专利等情况，精准匹配到兴业银行专利权质押融资方案，引导企业以专利权为质押，获得流动资金贷款1000万元，有效满足企业融资需求。

细化优质服务，打造暖心体验。中国人民银行洛阳市分行以“细致服务”为落脚点，细化应用动产融资统一登记工作方案，指导辖内金融机构设立动产融资登记服务咨询专线，安排“征信专员”提供政策解读和流程指引等服务，优化业务流程，提高审批效率，提升平台体验感与满意度。为解决汝阳县水资源分布不均衡、部分村庄用水困难等问题，引导汝阳县金康实业有限公司以自来水收费权为质押，为城乡供排水一体化工程融资3亿余元，有效助力民生福祉建设和地下水资源保护，让群众喝上“放心水”；为解决养殖户无土地厂房、机器设备可抵押而面临的融资难题，引导栾川亨利养殖专业合作社为活猪制作“电子身份证”，以活体质押的方式成功获得融资200万元用于扩大规模和打响品牌，助力“豫西黑猪”走出洛阳、走向全国。（通讯员 杨喜标 王尧）