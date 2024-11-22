国庆期间洛阳持续阴雨天气 旅游外出需注意安全

10月1日至2日我市有大雨部分地区暴雨受低涡东移影响，10月1日至2日，我市有一次较明显降水天气过程。其中10月1日，全市大部有大雨，部分地区有暴雨；2日，小雨逐渐停止转阴天。强降水集中时段为1 日下午到夜里，过程累计降水量为30到50毫米，部分县区50到80毫米。3日夜里至6日白天我市降水持续。6日，全市偏北风3到4级，阵风6级左右，7日夜里至8日，全市西北风4到5级，阵风7到8级。

10月1日至2日我市有大雨部分地区暴雨受低涡东移影响，10月1日至2日，我市有一次较明显降水天气过程。其中10月1日，全市大部有大雨，部分地区有暴雨；2日，小雨逐渐停止转阴天。强降水集中时段为1 日下午到夜里，过程累计降水量为30到50毫米，部分县区50到80毫米。3日夜里至6日白天我市降水持续。6日，全市偏北风3到4级，阵风6级左右，7日夜里至8日，全市西北风4到5级，阵风7到8级。

9月以来，我市降水过程频繁、降水异常偏多，近期仍多阴雨天气，需防范持续阴雨对秋收的影响，秋作物已成熟的地块及时排涝降渍，加快收获进度，已收获地区抓住降雨间歇科学通风晾晒或机械化烘干。正值中秋国庆假期，雨天道路湿滑，雨后凌晨多雾，能见度低，旅游外出需注意安全。关注持续降水可能引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水、城乡积涝等气象风险，加强灾害隐患点巡查排险和应急处置，保障群众生命财产安全。

因预报存在一定的不确定性，请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。