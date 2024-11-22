“双节”将至 请收下这份安全生产提醒

国庆、中秋“双节”将至。9月28日，市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室发布《关于做好2025年国庆、中秋节假日期间安全生产工作的通知》。

通知指出，“双节”期间，群众出行和各类生产经营活动增多，人流、物流、车流相对集中，安全风险和不稳定因素增加。要严格落实安全生产隐患“大排查”三年行动及《洛阳市重点行业领域安全生产专项检查行动方案》相关要求，聚焦重点行业开展排查整治，做好应急值守科学应对处置，确保人民群众生命财产安全。

【交通运输】紧盯“两客一危一货”等重点车辆，严查“三超一疲劳”、大客车非法营运等违法行为，加强重点道路巡逻值守，突出龙门石窟、白马寺等重点景区以及高铁龙门站、客运总站等周边的道路交通秩序维护，及时向社会公布假期出行预测和绕行预案，提示危险路段和事故多发点段，引导群众错峰出行、避堵绕行。

【文旅】督促指导各类景区、公园、游乐场所等开展隐患排查整治，全覆盖检测景区索道、玻璃栈道、大型游乐设施等特种设备，严格执行人员“预约、错峰、限流”等管控措施，确保瞬时承载量不超过安全上限。

【消防】紧盯大型商业综合体、农贸市场等人员密集场所，扎实开展“畅通生命通道”行动。对“九小场所”、沿街门店等加强巡查检查，重点排查人员违规留宿、违规动火用电等动态隐患和突出问题。跟踪掌握宾馆酒店和商场市场客流量及安全状况，严防发生火灾等各类安全事故。深入开展电动自行车安全隐患全链条整治、人员密集场所动火作业和建筑保温材料安全隐患专项整治行动。

【危化品】要落实危险化学品生产、经营、储存、运输、使用等环节安全防范措施，加强储罐、仓库、压力管道等重点部位安全检查。持续推进烟花爆竹“打非治违”，坚决取缔非法生产窝点，依法收缴非法烟花爆竹产品，从源头上消除安全隐患。

【建筑施工】紧盯在建工程项目，严查抢工期、赶进度、冒险作业、野蛮施工等行为，加强起重机械、深基坑、脚手架等危大工程施工安全管理，强化桥梁、隧道等重点工程关键工序实施前隐患排查，确保施工安全。

【燃气】重点排查餐饮企业等人员密集场所燃气安全风险隐患、违规充装、超出使用年限的液化气罐、燃气管道泄漏、可燃气体探测器不能正常使用等安全隐患，切实防范化解燃气安全重大风险。

【矿山】严格落实矿山安全“八条硬措施”，严格落实矿领导带班下井制度，矿山企业要加强尾矿库及周边地表水系的巡检排查，做好疏排水系统的检查维护，确保矿井通风系统畅通稳定，合理调度生产经营活动，统筹安排好各项安全防范工作。

【地质灾害】全面开展地质灾害隐患点排查，特别是对山区、丘陵地带等地质灾害易发区域进行重点巡查，加强对已发现隐患点监测预警，完善地质灾害应急预案，提高应对地质灾害的能力。

【应急值守】严格落实24小时值班和领导带班制度，及时处置突发事件，滚动发布天气、道路交通、火险预警等提示，集中宣传安全生产和防灾减灾知识，为全市人民群众度过平安祥和的节日创造安全稳定环境。