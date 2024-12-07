昨日，市政协十四届十八次常委会会议召开。市政协主席孙延文主持会议并讲话。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、重要指示批示精神，传达学习省委、省政协及市委有关会议精神。会议通报了市政协十四届十七次常委会会议议政成果转化情况，并围绕“加快提升特色农业产业农机装备水平，助推乡村产业振兴”进行专题议政。

孙延文指出，要锲而不舍落实中央八项规定精神，以钉钉子精神纠治“四风”，推进作风建设常态化长效化，以作风建设新成效为政协事业高质量发展提供坚强保障。要大力弘扬伟大爱国主义精神、伟大抗战精神，切实从中汲取奋斗力量，扎实做好政协各项工作，为现代化洛阳建设作出积极贡献。要坚持深学细悟，准确把握省委、市委对政协工作的新部署新要求，在广泛凝聚共识、服务中心大局、提升协商质量、提升履职能力上更加聚焦，着力拓展对外交往渠道，多做强信心、聚民心、暖人心、筑同心的工作，更好助推洛阳在识变应变求变中开创发展新局面。要围绕中心服务大局，深化对重大问题的研究，为市委决策提供更多高质量意见建议，突出协商重点，增强监督实效，助推党委决策部署落实落细。要注重工作衔接，既紧盯今年协商计划，高质量完成目标任务，又聚焦省委“两高四着力”和市委“三项重点工作”，着力做好明年工作谋划，更好为推进现代化洛阳建设广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

会议还围绕《关于在民事诉讼工作中运用法治思维和法治方式助力治理体系和治理能力现代化的思考》内容开展辅导讲座。

副市长王太钢，市政协副主席张汉智、魏险峰、程相朝、宗玉红、王燕飞、仝宇鹏、王淑霞、赵振峰、曹亦俊、夏许峰出席会议。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）