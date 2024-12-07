洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳66家企业组团参加第十五届中国河南国际投资贸易洽谈会
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.29 08:29
客商了解洛轴集团产品 洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 摄

　　26日至昨日，第十五届中国河南国际投资贸易洽谈会在郑州举行。记者从市商务局获悉，我市66家企业组团参展，现场签约项目5个。

　　在本届投洽会上，洛轴集团、李学武牡丹瓷、河南钢美科技、洛阳天久科技等66家洛阳企业集中亮相，展品涵盖工业机械、新能源汽车、礼品文创、家居用品、食品农产品、服装配饰、户外休闲与宠物用品等多个领域，全面展现洛阳产业兴旺、科技赋能、文化繁荣的崭新面貌。

　　在投洽会现场，洛轴集团带来的航空航天轴承、机器人薄壁轴承、三代汽车轮毂单元轴承等产品成为关注焦点。企业相关负责人表示，这些产品突破了多个长期制约我国产业发展的“卡脖子”技术。作为国家战略导向的重点领域，轴承产品广泛应用于航空航天、高端机床、轨道交通等领域，充分展示了“洛阳制造”的发展水平和创新能力。

　　牡丹元素绽放投洽会。洛阳李学武牡丹瓷携时尚品牌“小花匠”参展，该品牌创新融合动漫IP形象，开发出时尚饰品、日用茶器、陈设艺术、雕塑人物等七大品类，以现代设计语言诠释牡丹文化的神韵，连接传统工艺与当代审美。

　　在本届投洽会上，我市共有科创产业园项目、综合气体岛生产项目、新能源动力电池循环包装项目等5个项目签约，投资总额达19.5亿元。

　　此外，在“中泰建交50周年暨泰国正大进河南40年活动”专题环节，我市就洛阳与泰国产业合作情况进行推介。近年来，泰国汽车、电子产品、机械制造等产业发展迅猛，吸引很多企业在泰投资。洛阳国家高新技术企业建龙微纳、信成机械等企业已在泰国布局，进一步推动双方合作走深走实。

　　市商务局相关负责人表示，下一步我市将深度融入投洽会“朋友圈”，用足用好投洽会平台，积极洽谈交流，寻找合作机会，讲好新时代洛阳开放故事，推动更多特色优质的“洛阳制造”走向世界，为产业高质量发展注入新动力。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 赵宇 马晓博)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
