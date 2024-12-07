洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
中秋一起赏“团团”（河洛学堂）
中秋一起赏"团团"（河洛学堂）
来源: 洛阳网 2025.09.29 08:10
　　古代文人笔下，常见月亮的身影，浪漫的诗人们给月亮起了各种别名。

　　《素问》中称：“日为阳，月为阴。”《盐铁论》里说：“阴阳之不并曜，昼夜之有长短。”我们每天唤日为阳，却很少称月亮为阴，古人亦称月亮为太阴，唐杨炯曰：“太阴望兮圆魄皎，阊阖开兮凉风嫋(袅)。”

　　魄也是月亮的别名，衍生出圆魄、桂魄、冰魄、皓魄等。唐太宗在辽城望月：“魄满桂枝圆，轮亏镜彩缺。”宋刘克庄曰：“天风浩动，扫残暑，推上一轮圆魄。”

　　传说月亮上有桂树、蟾蜍、玉兔，月亮便又多了一批名字，如桂华，韩愈曰：“桂华吐耀，兔影腾精。”又如蟾盘、银蟾、玉蟾、玉兔等，白居易写过：“照他几许人肠断，玉兔银蟾远不知。”

　　圆月如盘，李白“小时不识月，呼作白玉盘”，温润美好；卢仝眼里的月亮却冷寂怪异：“烂银盘从海底出，出来照我草屋东。”

　　圆月似轮，唐皮日休写：“玉颗珊珊下月轮。”宋卢炳写：“素娥睡起，玉轮稳驾，初离海表。”素娥即嫦娥，亦指月，同样是“海上生明月”，卢炳与卢仝的写法大相径庭。

　　月明如镜。唐时，杜甫想家：“满目飞明镜。”到了宋代，杨万里月夜观雪：“游遍琼楼霜欲晓，却将玉镜挂青天。”晁补之中秋望月：“青烟幂处，碧海飞金镜。”辛弃疾觉得月亮像镜子刚磨过：“一轮秋影转金波，飞镜又重磨。”

　　新月如钩。宋人李弥逊曰：“竹篱茅屋倾樽酒，坐看银钩上晚川。”多浪漫！

　　月亮还有一些别致的雅称。屈原作《离骚》，写到神话中为月驾车的神“望舒”：“前望舒使先驱兮，后飞廉使奔属。”后人以望舒指月亮，如“望舒四五圆”“凉空有望舒”。婵娟大家熟悉，苏轼写：“但愿人长久，千里共婵娟。”碧华指皎洁的月亮，李白写：“白景归西山，碧华上迢迢。”最可爱的是团团，似乎宋人爱此名，苏轼曰：“我岂不足欤，要此清团团。”陈著曰：“直待黄昏风卷霁，金滟滟，玉团团。”孔平仲写道：“长风送荡漾，浩露洗团团。”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
