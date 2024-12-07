但愿人长久 千里共婵娟（静说河洛）

今年中秋节夹在国庆长假期间，爱访古的朋友，可趁假期探访古人，去洛阳城东的杜楼看看杜甫，去洛阳城南的香山看看白居易，或者再跑远点儿，去平顶山郏县三苏园看看苏轼和他亲爱的弟弟。

今年中秋节夹在国庆长假期间，爱访古的朋友，可趁假期探访古人，去洛阳城东的杜楼看看杜甫，去洛阳城南的香山看看白居易，或者再跑远点儿，去平顶山郏县三苏园看看苏轼和他亲爱的弟弟。他们和我们一样，都曾在河洛大地上，沐浴过中秋的月光。

杜甫望月思归

“满目飞明镜，归心折大刀。转蓬行地远，攀桂仰天高。水路疑霜雪，林栖见羽毛。此时瞻白兔，直欲数秋毫。”

——《八月十五夜月》

这首诗是诗圣杜甫避乱蜀中之作，用象征团圆的八月十五之月反衬自己漂泊异乡的羁旅愁思。

杜甫成年以前，在洛阳度过了十分美好的时光。他住在城南仁风里的姑母家中，生活无忧无虑，为后半生积攒了许多美好的回忆。

唐朝已有过中秋的习俗，《唐六典》规定，每年八月十五日，内外官吏均可休假回家省亲，连放三天假。家家团圆之际，气氛热闹欢愉，八月十五夜，月光洒向河洛大地，少年杜甫不是没见过，但他的注意力都在别处。

“忆年十五心尚孩，健如黄犊走复来。庭前八月梨枣熟，一日上树能千回”，少年杜甫竟然如此活泼好动；“昔在洛阳时，亲友相追攀。送客东郊道，遨游宿南山”，那时候的杜甫，生活何等逍遥自在。

只有远离故土，心中才会生出思乡之情。公元759年暮春，杜甫离开首阳山下的土娄旧庄，从此踏上漂泊异乡的旅途，生前再也没能返回家乡。羁旅途中，时常失眠，初秋的夜晚，他抬头望着天上的月亮。战事阻隔，音信不通，几个弟弟分散在战乱地区，他满怀忧伤，尝到了思念的苦涩，吟出千古名句：“露从今夜白，月是故乡明。”

此后避乱蜀中，远离故土，八月十五的月亮更成了他心中的惦念。又是一年中秋，他一连三天望月思归，写下两首《八月十五夜月》及《十六夜玩月》《十七夜对月》，万分想家，故乡却已是天涯。

白居易的月夜雅集

“南国碧云客，东京白首翁。松江初有月，伊水正无风。远思两乡断，清光千里同。不知娃馆上，何似石楼中。”

——《答梦得八月十五日夜玩月见寄》

“月好共传唯此夜，境闲皆道是东都。嵩山表里千重雪，洛水高低两颗珠。清景难逢宜爱惜，白头相劝强欢娱。诚知亦有来年会，保得晴明强健无。”

——《八月十五日夜同诸客玩月》

玩月即赏月。同样望着中秋月，不同的处境带来不同的心情。杜甫远在他乡，心中思念故土；白居易写这两首诗时，则是以太子宾客分司东都，“不劳心与力，又免饥与寒。终岁无公事，随月有俸钱”，要不是一身病，绝对逍遥赛神仙。

公元831年，因在朝中受排挤，花甲之年的刘禹锡外任苏州刺史，途经洛阳，因冰雪天滞留，正好跟白居易饮酒对诗。临别，刘禹锡作《醉答乐天》安慰老友：“洛城洛城何日归，故人故人今转稀。莫嗟雪里暂时别，终拟云间相逐飞。”

此后，二人诗书往来不断。中秋节，收到刘禹锡的《八月十五夜玩月》，白居易回赠一首，在诗中问老友，不知苏州馆娃宫的月夜风景，跟洛阳香山寺石楼比着怎么样？

白居易在洛阳可不孤单，他有一群文友。公元834年中秋，他与洛中文友举行了一场月夜雅集。这个63岁的白头翁，十分爱惜洛下月夜，料想明年中秋自然还会赏月，只是不知那时天气是否晴朗，自己的身体是否强健。

带个月饼给苏轼“尝尝”

“明月几时有，把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年。我欲乘风归去，惟恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间。转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。”

——《水调歌头·明月几时有》

说起“但愿人长久，千里共婵娟”，人们往往想到恋人，苏轼思念的却是弟弟苏辙(字子由)：“丙辰中秋，欢饮达旦，大醉，作此篇，兼怀子由。”

公元1056年，苏洵带着俩儿子进京应试，途经洛阳，父子三人共赏洛城春光。次年，苏轼、苏辙同科进士及第，步入仕途以后，便是聚少离多。苏轼屡屡被贬，漂泊不定，兄弟俩分隔两地，心却始终在一起。

说起中秋月，人们往往会背苏轼这首词；说到中秋月饼，也常有人提起他这句诗：“小饼如嚼月，中有酥与饴。”说苏轼吃的月饼小小的，以酥酪、饴糖为馅儿。

宋代人中秋节吃月饼吗？孟元老在《东京梦华录》中回忆北宋末年开封城中的中秋节，介绍中秋前街市上卖新酒、螃蟹与应季果品的情况，以及中秋夜饮酒赏月的习俗，其中并未提到月饼，可见彼时尚无中秋吃月饼的习俗。南宋吴自牧在《梦粱录》中介绍南宋都城临安(今杭州)的美食，其中倒是有月饼，只不过这月饼跟牡丹饼、梅花饼一样都是四季售卖的点心。苏轼说吃着小饼如同嚼着月亮，不过是打个比方，他这首《留别廉守》前几句介绍合浦(在今广西北海)美食，与中秋无关。如今，月饼已是中秋节的标配，您要是假期去三苏园，不妨带个月饼给苏轼“尝尝”。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）