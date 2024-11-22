洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

最新停气通知！涉及洛阳这些小区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “洛阳新奥燃气”微信公众号 2025.09.28 22:35
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“洛阳新奥燃气”微信公众号今日发布停气通知，拟对洛阳市涧西区丽春路阀门进行改造，该区域相关用户需要进行停气。

洛阳新奥燃气计划作业停气通知

　　根据洛阳新奥华油燃气有限公司燃气管网设施改造更新计划，拟对洛阳市涧西区丽春路阀门进行改造，该区域相关用户需要进行停气，给您带来不便敬请谅解，具体时间和范围如下：

　　停气时间：

　　9月29日(周一)22:00-9月30日18:00

　　停气范围：

　　除此之外，还有多个小区因施工或改动停气，详细停气信息如下：

　　2025年9月29日-30日

　　停气通知

　　停气时间：9月29日13:00-16:00

　　停气原因：管道改造

　　停气范围：老城区北大街丁家街交口西15米路南152号院洛恒小区民用户。

　　停气时间：9月29日14:00-16:00

　　停气原因：碰接

　　停气范围：老城区玉屏路北辰御花园10栋楼民用及商业用户。

　　停气时间：9月29日15:00-18:00

　　停气原因：管道改造

　　停气范围：老城区新街与唐宫路交口北200米路西南赵家豆腐汤、琪琪小吃店等商业用户。

　　停气时间：9月30日14:00-18:00

　　停气原因：碰接

　　停气范围：整个七号小区及外边所有商户 ⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    女子求医减重，医生触诊警觉腹藏巨大肿瘤！16斤囊腺瘤成功摘除
    女子求医减重，医生触诊警觉腹藏巨大肿瘤...
    女子求医减重，医生触诊警觉腹藏巨大肿瘤！16斤囊腺瘤成功摘除
        女子到医院减重，查出腹内藏巨大肿瘤！近日， 40岁刘女士(化名)因腹部膨隆到北京中医药大学东直门医院洛阳医...
  • ·胃里老有气往上反？可能是这些原因
  • ·什么样的胸痛更危险？
  • ·昼夜颠倒五年，28岁小伙身体骤然“崩盘”！医生紧急提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 焦济洛平高铁邙山隧道施工有序推进
  • 全市经济运行形势分析会召开
  • 国庆中秋假期洛阳天气预报：持续...
  • 洛阳文旅集团与爱奇艺公司签署全...
  • “最美新时代革命军人”马少利重...
  • 聚焦前沿科技赋能产业升级 洛阳首...
  • 洛阳前8个月进出口总值同比增长13.5%
  • 万里茶道联合申遗工作推进会在洛召开
  • 洛阳建成全省首个国家级林草植物...
  • 洛阳市省级科普宣教中心增至11家
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605