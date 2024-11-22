最新停气通知！涉及洛阳这些小区

“洛阳新奥燃气”微信公众号今日发布停气通知，拟对洛阳市涧西区丽春路阀门进行改造，该区域相关用户需要进行停气。 “洛阳新奥燃气”微信公众号今日发布停气通知，拟对洛阳市涧西区丽春路阀门进行改造，该区域相关用户需要进行停气。 洛阳新奥燃气计划作业停气通知 根据洛阳新奥华油燃气有限公司燃气管网设施改造更新计划，拟对洛阳市涧西区丽春路阀门进行改造，该区域相关用户需要进行停气，给您带来不便敬请谅解，具体时间和范围如下： 停气时间： 9月29日(周一)22:00-9月30日18:00 停气范围： 除此之外，还有多个小区因施工或改动停气，详细停气信息如下： 2025年9月29日-30日 停气通知 停气时间：9月29日13:00-16:00 停气原因：管道改造 停气范围：老城区北大街丁家街交口西15米路南152号院洛恒小区民用户。 停气时间：9月29日14:00-16:00 停气原因：碰接 停气范围：老城区玉屏路北辰御花园10栋楼民用及商业用户。 停气时间：9月29日15:00-18:00 停气原因：管道改造 停气范围：老城区新街与唐宫路交口北200米路西南赵家豆腐汤、琪琪小吃店等商业用户。 停气时间：9月30日14:00-18:00 停气原因：碰接 停气范围：整个七号小区及外边所有商户 ⑥