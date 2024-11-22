洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

让中国风电装上“中国心” 看一根轴承的突破之路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 央视新闻 2025.09.28 22:15
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　从校办厂到全球标杆，“一扇门”迈出跨越式发展，这样的企业我国还有不少。我们从全国众多制造业老企业里，特意选出了几家始建于“一五”时期的工厂，兵分多路深入探访。

　　戳视频，一起去河南洛阳的洛轴集团，看看一根轴承的跨越式发展。

　　一根轴承的“突围战”

　　提起轴承，很多人都不陌生，它号称工业的“关节”，在生活中随处可见，从马路上行驶的各种车辆，到大型风力发电设备，都有它的身影。但在过去很长一段时间里，我国的高端轴承长期依赖进口，如今，我国的关键轴承技术获得了重大突破，也打破了这个格局。

　　您现在看到的这台风机，是已经并网发电的16兆瓦海上风电“巨人”。几十上百米长、重量以吨计的风叶随风旋转，从空气中“抓取”能量。而这个庞然大物的核心零部件——主轴轴承，正是由河南洛阳的洛阳轴承集团股份有限公司研制的。这套直径3米多的轴承，能承受3000吨的冲击力，相当于2000辆普通家用轿车压在上面毫发无损。

　　洛阳轴承集团股份有限公司董事长王新莹：10多年前，对于这种大兆瓦风电轴承的研发，我们想都不敢想。现在，我们不但在市场占有率、产品应用实效等方面全面超越了国际竞争对手，而且在核心技术层面稳居国际领先水平。

　　江苏苏州地铁6号线施工时的画面显示，在深达几十米的地下，“中铁872号”盾构机正在坚硬岩层中稳定推进。这项工程的一个核心，同样与轴承有关——它的3米级主轴承，重达5吨，支撑着盾构机在复杂地质条件下长时间运转。没有它，整个工程寸步难行。

　　洛阳轴承集团股份有限公司技术中心副主任刘明辉：以前盾构机主轴承全靠进口，交货期和价格都是人家说了算，现在我们实现了从3米级到12米级全系列盾构机主轴承国产化研发，完全能够满足盾构机生产企业的需求。

　　突破之路：一根轴承的“攻坚战”

　　从依靠进口到实现国产化突破，从“想都不敢想”到如今的国际先进水平，这家有着70多年历史的老企业，究竟是怎么在高端轴承领域进行的突破呢？

　　凌红，作为这根16兆瓦风电主轴轴承的总工程师，至今回忆起研发历程仍历历在目。当时，国内一家大型风电企业推进海上风电建设，最初已敲定选用国外品牌的产品。然而，国外厂商未按约定时间完成研发。这时候，凌红团队以“替补选手”身份接下这项艰巨任务。

　　洛阳轴承集团股份有限公司特大型轴承事业部总工程师凌红：16兆瓦是当时世界上尺寸最大的风电主轴承，以前我们只制造过7兆瓦的轴承。而且一开始，我们就是国外知名品牌的“备胎”，大家都憋着一口气。

　　从7兆瓦到16兆瓦，要求轴承直径从两米多跃升至3米2，这意味着厂里原有的生产设备、生产工艺都无法派上用场，这是一项前所未有的挑战。

　　洛阳轴承集团股份有限公司特大型轴承事业部总工程师凌红：当时外界都在质疑我们。很多人觉得我们一个老厂，啃不下这块“硬骨头”。可是我们没有退缩，专门研制了一整套新设备，还翻遍国内外资料，结合我们老厂几十年的生产经验，一点一点摸索，最终创造出全新工艺。

　　最终，洛轴仅用几个月时间，成功造出国内首套16兆瓦风电主轴轴承。在企业的技术中心，记者找到了封存在这里，当年绘制的轴承图纸。

　　洛阳轴承集团股份有限公司技术中心风电轴承研究所副所长黄伟：当时师傅退休的时候将这几份图纸交到我手里，眼神里满是期盼地给我说，我们心里憋着一口气，这几份图纸还有不少完善的地方，后面就靠你们年轻人扛起来了，一定要做出中国人自己的高端轴承。

　　如今的洛轴，每年都将营业收入的6%投入研发，先后建成国家重点实验室和一批创新平台。从国产首台10兆瓦风电主轴轴承，到16兆瓦，再到20+兆瓦产品成功量产，一步一个脚印，稳步将中国轴承产业向高端化推进。

　　洛阳轴承集团股份有限公司技术中心风电轴承研究所副所长黄伟：看着一套套高端轴承的下线，我心里非常自豪。这份自豪，不仅源于我们的产品不断突破，更源于我们终于实现了让中国风电装上了“中国心”。(总台央视记者 朱江 朱虹 河南台)①
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    女子求医减重，医生触诊警觉腹藏巨大肿瘤！16斤囊腺瘤成功摘除
    女子求医减重，医生触诊警觉腹藏巨大肿瘤...
    女子求医减重，医生触诊警觉腹藏巨大肿瘤！16斤囊腺瘤成功摘除
        女子到医院减重，查出腹内藏巨大肿瘤！近日， 40岁刘女士(化名)因腹部膨隆到北京中医药大学东直门医院洛阳医...
  • ·胃里老有气往上反？可能是这些原因
  • ·什么样的胸痛更危险？
  • ·昼夜颠倒五年，28岁小伙身体骤然“崩盘”！医生紧急提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 焦济洛平高铁邙山隧道施工有序推进
  • 全市经济运行形势分析会召开
  • 国庆中秋假期洛阳天气预报：持续...
  • 洛阳文旅集团与爱奇艺公司签署全...
  • “最美新时代革命军人”马少利重...
  • 聚焦前沿科技赋能产业升级 洛阳首...
  • 洛阳前8个月进出口总值同比增长13.5%
  • 万里茶道联合申遗工作推进会在洛召开
  • 洛阳建成全省首个国家级林草植物...
  • 洛阳市省级科普宣教中心增至11家
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605