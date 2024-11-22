让中国风电装上“中国心” 看一根轴承的突破之路

从校办厂到全球标杆，“一扇门”迈出跨越式发展，这样的企业我国还有不少。我们从全国众多制造业老企业里，特意选出了几家始建于“一五”时期的工厂，兵分多路深入探访。

从校办厂到全球标杆，“一扇门”迈出跨越式发展，这样的企业我国还有不少。我们从全国众多制造业老企业里，特意选出了几家始建于“一五”时期的工厂，兵分多路深入探访。

戳视频，一起去河南洛阳的洛轴集团，看看一根轴承的跨越式发展。

一根轴承的“突围战”

提起轴承，很多人都不陌生，它号称工业的“关节”，在生活中随处可见，从马路上行驶的各种车辆，到大型风力发电设备，都有它的身影。但在过去很长一段时间里，我国的高端轴承长期依赖进口，如今，我国的关键轴承技术获得了重大突破，也打破了这个格局。

您现在看到的这台风机，是已经并网发电的16兆瓦海上风电“巨人”。几十上百米长、重量以吨计的风叶随风旋转，从空气中“抓取”能量。而这个庞然大物的核心零部件——主轴轴承，正是由河南洛阳的洛阳轴承集团股份有限公司研制的。这套直径3米多的轴承，能承受3000吨的冲击力，相当于2000辆普通家用轿车压在上面毫发无损。

洛阳轴承集团股份有限公司董事长王新莹：10多年前，对于这种大兆瓦风电轴承的研发，我们想都不敢想。现在，我们不但在市场占有率、产品应用实效等方面全面超越了国际竞争对手，而且在核心技术层面稳居国际领先水平。

江苏苏州地铁6号线施工时的画面显示，在深达几十米的地下，“中铁872号”盾构机正在坚硬岩层中稳定推进。这项工程的一个核心，同样与轴承有关——它的3米级主轴承，重达5吨，支撑着盾构机在复杂地质条件下长时间运转。没有它，整个工程寸步难行。

洛阳轴承集团股份有限公司技术中心副主任刘明辉：以前盾构机主轴承全靠进口，交货期和价格都是人家说了算，现在我们实现了从3米级到12米级全系列盾构机主轴承国产化研发，完全能够满足盾构机生产企业的需求。

突破之路：一根轴承的“攻坚战”

从依靠进口到实现国产化突破，从“想都不敢想”到如今的国际先进水平，这家有着70多年历史的老企业，究竟是怎么在高端轴承领域进行的突破呢？

凌红，作为这根16兆瓦风电主轴轴承的总工程师，至今回忆起研发历程仍历历在目。当时，国内一家大型风电企业推进海上风电建设，最初已敲定选用国外品牌的产品。然而，国外厂商未按约定时间完成研发。这时候，凌红团队以“替补选手”身份接下这项艰巨任务。

洛阳轴承集团股份有限公司特大型轴承事业部总工程师凌红：16兆瓦是当时世界上尺寸最大的风电主轴承，以前我们只制造过7兆瓦的轴承。而且一开始，我们就是国外知名品牌的“备胎”，大家都憋着一口气。

从7兆瓦到16兆瓦，要求轴承直径从两米多跃升至3米2，这意味着厂里原有的生产设备、生产工艺都无法派上用场，这是一项前所未有的挑战。

洛阳轴承集团股份有限公司特大型轴承事业部总工程师凌红：当时外界都在质疑我们。很多人觉得我们一个老厂，啃不下这块“硬骨头”。可是我们没有退缩，专门研制了一整套新设备，还翻遍国内外资料，结合我们老厂几十年的生产经验，一点一点摸索，最终创造出全新工艺。

最终，洛轴仅用几个月时间，成功造出国内首套16兆瓦风电主轴轴承。在企业的技术中心，记者找到了封存在这里，当年绘制的轴承图纸。

洛阳轴承集团股份有限公司技术中心风电轴承研究所副所长黄伟：当时师傅退休的时候将这几份图纸交到我手里，眼神里满是期盼地给我说，我们心里憋着一口气，这几份图纸还有不少完善的地方，后面就靠你们年轻人扛起来了，一定要做出中国人自己的高端轴承。

如今的洛轴，每年都将营业收入的6%投入研发，先后建成国家重点实验室和一批创新平台。从国产首台10兆瓦风电主轴轴承，到16兆瓦，再到20+兆瓦产品成功量产，一步一个脚印，稳步将中国轴承产业向高端化推进。

洛阳轴承集团股份有限公司技术中心风电轴承研究所副所长黄伟：看着一套套高端轴承的下线，我心里非常自豪。这份自豪，不仅源于我们的产品不断突破，更源于我们终于实现了让中国风电装上了“中国心”。(总台央视记者 朱江 朱虹 河南台)①