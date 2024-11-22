公示！洛阳一医院将停业

近日，“健康西工”微信公众号发布“关于洛阳洛浦医院停业的公示”。 近日，“健康西工”微信公众号发布“关于洛阳洛浦医院停业的公示”。 关于洛阳洛浦医院停业的公示 公示时间：2025年9月26日—2025年10月9日 公示电话：0379-63892677 来访来电时间：上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。 来信投寄：西工区行署路3号院，西工区卫生健康委员会(邮编：471000) 资料显示，洛阳洛浦医院(原洛阳市第九人民医院)是一所面向全社会开放的集急救、医疗、预防、保健、医养、教学和科研为一体的二级综合性医院、洛阳市医保定点医院，下设急诊科、综合内科、综合外科、妇科、中医科、儿科、社区服务中心、医养结合服务中心。⑥