公示！洛阳一医院将停业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “健康西工”微信公众号 2025.09.28 22:04
　　近日，“健康西工”微信公众号发布“关于洛阳洛浦医院停业的公示”。

关于洛阳洛浦医院停业的公示

　　公示时间：2025年9月26日—2025年10月9日

　　公示电话：0379-63892677

　　来访来电时间：上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。

　　来信投寄：西工区行署路3号院，西工区卫生健康委员会(邮编：471000)

　　资料显示，洛阳洛浦医院(原洛阳市第九人民医院)是一所面向全社会开放的集急救、医疗、预防、保健、医养、教学和科研为一体的二级综合性医院、洛阳市医保定点医院，下设急诊科、综合内科、综合外科、妇科、中医科、儿科、社区服务中心、医养结合服务中心。⑥
