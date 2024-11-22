洛阳公交敬老卡集中办理和年审工作将于10月开始

“洛阳公交”微信公众号今日发布消息称，2025年70岁及以上老人公交敬老卡第二次集中办理和年审工作将于10月开始。

●新办

1.实体卡。本次集中办理和年审面向具有洛阳市户口、长期在洛居住、1956年6月30日前出生的老年人。需要本人二代身份证原件、二寸近期正面免冠彩色照片一张、乘车意外伤害保险费10元。由居住地社区、村庄、单位集中登记造册，预约办理。

2.支付宝电子敬老卡。年满70周岁的老年人(生日当天即可办理)，使用自己的智能手机下载安装支付宝App，实名注册后点击首页上方“出行”图标并定位在洛阳，再点击左上方“公交”即可办卡。办理者须进行身份信息验证，通过后缴纳10元乘车意外伤害保险费。

●年审

1.只针对2024年10月至11月集中新办和年审的公交敬老卡。

2.社区集中年审：已办理过公交敬老卡的老年人须交本人二代身份证原件、公交敬老卡、乘车意外伤害保险费10元，由居住地社区、村庄、单位集中登记造册，预约办理。

3.个人使用支付宝App年审：支持本人或亲属代年审，使用具备NFC功能的智能手机下载支付宝App并实名注册。之后，在支付宝App内搜索“洛阳出行服务大厅”小程序，确认NFC功能已打开，点击敬老卡年审，把公交敬老卡贴于手机背面NFC感应区内读取卡片信息。

4.个人使用洛阳行App年审：使用具备NFC功能的智能手机下载洛阳行App并实名注册，使用卡片充值功能进行NFC贴卡充值。点击余额查询，看当前卡片是否支持贴卡充值，如提示卡片类型不支持，勿进行下一步操作。能够正常查询余额，则按返回键返回卡片充值界面，点击敬老卡充值，按照提示在线缴纳乘车意外伤害保险费10元并完成年审。

5.电子敬老卡年审：电子敬老卡使用期满后，将会出现“保险已到期，请重新购买保险，购买之后年审同步完成”提示，如需继续使用，可按照提示在线缴纳乘车意外伤害保险费10元。电子敬老卡即时生效，有效期为自缴纳保费之日起一年。

●注意事项

1.如持有实体公交敬老卡且在有效期内，请勿开通电子公交敬老卡。

2.有部分公交敬老卡是在2024年10月的非集中年审时间段自行办理和年审，此部分敬老卡不需参加集中年审，只需按照卡上所示的月份以原方式进行年审即可。

3.部分敬老卡不支持NFC充值，如提示不支持在线充值，请勿进行充值操作。能够正常读取卡片信息后，按照提示选择年审生效月份，在线缴纳乘车意外伤害保险费10元后勿移动卡片，待系统提示充值成功后即可完成年审。

4.公交敬老卡的集中办理和年审均不直接对个人。

5.本次新办及年审的公交敬老卡乘车有效期为2025年11月1日至2026年10月31日。

6.本次年审的公交敬老卡不影响今年10月的使用，未年审的公交敬老卡11月1日起将不能刷卡免费乘车，乘车时应照章投币。

7.洛阳市交通运输局监督服务电话：12328、63192273、63411661。⑥