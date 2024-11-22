洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

事关“双节”安全工作！洛阳市安防委办发布通知
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.28 21:15
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　国庆、中秋“双节”将至。9月28日，洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室发布《关于做好2025年国庆、中秋节假日期间安全生产工作的通知》。

　　通知指出，“双节”期间，群众出行和各类生产经营活动增多，人流、物流、车流相对集中，安全风险和不稳定因素增加。要严格落实安全生产隐患“大排查”三年行动及《洛阳市重点行业领域安全生产专项检查行动方案》相关要求，聚焦重点行业开展排查整治，做好应急值守科学应对处置，确保人民群众生命财产安全。

　　【交通运输】紧盯“两客一危一货”等重点车辆，严查“三超一疲劳”、大客车非法营运等违法行为，加强重点道路巡逻值守，突出龙门石窟、白马寺等重点景区以及高铁龙门站、客运总站等周边的道路交通秩序维护，及时向社会公布假期出行预测和绕行预案，提示危险路段和事故多发点段，引导群众错峰出行、避堵绕行。

　　【文旅】督促指导各类景区、公园、游乐场所等开展隐患排查整治，全覆盖检测景区索道、玻璃栈道、大型游乐设施等特种设备，严格执行人员“预约、错峰、限流”等管控措施，确保瞬时承载量不超过安全上限。

　　【消防】紧盯大型商业综合体、农贸市场等人员密集场所，扎实开展“畅通生命通道”行动。对“九小场所”、沿街门店等加强巡查检查，重点排查人员违规留宿、违规动火用电等动态隐患和突出问题。跟踪掌握宾馆酒店和商场市场客流量及安全状况，严防发生火灾等各类安全事故。深入开展电动自行车安全隐患全链条整治及人员密集场所动火作业和建筑保温材料安全隐患专项整治行动。

　　【危化品】要落实危险化学品生产、经营、储存、运输、使用等环节安全防范措施，加强储罐、仓库、压力管道等重点部位安全检查。持续推进烟花爆竹“打非治违”，坚决取缔非法生产窝点，依法收缴非法烟花爆竹产品，从源头上消除安全隐患。

　　【建筑施工】紧盯在建工程项目，严查抢工期、赶进度、冒险作业、野蛮施工等行为，加强起重机械、深基坑、脚手架等危大工程施工安全管理，强化桥梁、隧道等重点工程关键工序实施前隐患排查，确保施工安全。

　　【燃气】重点排查餐饮企业等人员密集场所燃气安全风险隐患、违规充装、超出使用年限的液化气罐、燃气管道泄漏、可燃气体探测器不能正常使用等安全隐患，切实防范化解燃气安全重大风险。

　　【矿山】严格落实矿山安全“八条硬措施”，严格落实矿领导带班下井制度，矿山企业要加强尾矿库及周边地表水系的巡检排查，做好疏排水系统的检查维护，确保矿井通风系统畅通稳定，合理调度生产经营活动，统筹安排好各项安全防范工作。

　　【地质灾害】全面开展地质灾害隐患点排查，特别是对山区、丘陵地带等地质灾害易发区域进行重点巡查，加强对已发现隐患点监测预警，完善地质灾害应急预案，提高应对地质灾害的能力。

　　【应急值守】严格落实24小时值班和领导带班制度，及时处置突发事件，滚动发布天气、道路交通、火险预警等提示，集中宣传安全生产和防灾减灾知识，为全市人民群众度过平安祥和的节日创造安全稳定环境。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    女子求医减重，医生触诊警觉腹藏巨大肿瘤！16斤囊腺瘤成功摘除
    女子求医减重，医生触诊警觉腹藏巨大肿瘤...
    女子求医减重，医生触诊警觉腹藏巨大肿瘤！16斤囊腺瘤成功摘除
        女子到医院减重，查出腹内藏巨大肿瘤！近日， 40岁刘女士(化名)因腹部膨隆到北京中医药大学东直门医院洛阳医...
  • ·胃里老有气往上反？可能是这些原因
  • ·什么样的胸痛更危险？
  • ·昼夜颠倒五年，28岁小伙身体骤然“崩盘”！医生紧急提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 焦济洛平高铁邙山隧道施工有序推进
  • 全市经济运行形势分析会召开
  • 国庆中秋假期洛阳天气预报：持续...
  • 洛阳文旅集团与爱奇艺公司签署全...
  • “最美新时代革命军人”马少利重...
  • 聚焦前沿科技赋能产业升级 洛阳首...
  • 洛阳前8个月进出口总值同比增长13.5%
  • 万里茶道联合申遗工作推进会在洛召开
  • 洛阳建成全省首个国家级林草植物...
  • 洛阳市省级科普宣教中心增至11家
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605