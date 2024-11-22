洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
推出夜游活动！洛阳博物馆国庆中秋假期“不打烊”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “洛阳博物馆”微信公众号 2025.09.28 19:09
　　“洛阳博物馆”微信公众号今日发布公告称，该馆10月1日-10月8日正常开放，取消周一闭馆，开放时间为9:00-18:00(17:30停止入馆)。

洛阳博物馆2025年国庆、中秋假期开放公告

亲爱的观众朋友们：

　　2025年国庆、中秋假期将至，为满足广大观众假日文化需求，洛阳博物馆2025年国庆、中秋假期期间开放时间安排如下：

　　10月1日-10月8日正常开放，取消周一闭馆，开放时间为9:00-18:00(17:30停止入馆)。

　　洛阳博物馆所属分馆周王城天子驾六博物馆10月1日-10月8日正常开放，取消周一闭馆，开放时间为：9:00-18:30(18:00停止入馆)。

　　节日期间参观量大，请您提前登录洛阳博物馆官方微信公众号进行实名预约，参观当日按照所预约时段凭身份证件原件入馆参观，请您合理规划行程。

　　感谢您对洛阳博物馆的关注与支持，祝您参观愉快！

　　洛阳博物馆

　　2025年9月28日

