每人400元！洛阳城乡居民基本医疗保险缴费29日开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 直播洛阳 2025.09.28 18:56
　　洛阳人注意了！2025年城乡居民基本医疗保险费集中缴费要开始了，“河南税务”微信公众号发布河南省2025年城乡居民基本医疗保险费缴费须知，全省统一缴费时间为2025年9月29日至12月31日，每人400元。

河南省2025年城乡居民基本医疗保险费缴费须知

　　按照政策规定，河南省2025年城乡居民基本医疗保险费集中征缴工作于9月29日启动。您需要知道以下事宜：

　　一、集中缴费时间

　　2025年城乡居民基本医疗保险费集中缴费期，全省统一为：2025年9月29日至12月31日。医保待遇享受期为：2026年1月1日至12月31日。

　　二、缴费标准

　　2025年河南省城乡居民基本医疗保险费个人缴费标准为每人400元，财政补助标准为700元(较去年提高30元)。

　　三、缴费渠道

　　为方便缴费人缴费，税务部门作为征收机关，提供了线上线下多元化缴费渠道。缴费人可根据个人需要，自主选择渠道，为个人或家人缴费。有职工医保个人账户的，自2025年10月16日起，可以通过“河南税务”微信公众号、支付宝、“电子税务局”APP中的“职工个人账户代缴居民医保费”模块，为符合政策规定的近亲属缴纳城乡居民基本医疗保险费。

　　(一)线上缴费

　　1.通过“河南税务”微信公众号缴费。微信搜索“河南税务”微信公众号加关注，点击“微服务”-“社保费缴纳”，进入河南税务微信小程序，实名登录后，选择“居民医疗保险缴费”办理缴费。

　　2.通过“支付宝”缴费。登录支付宝，搜索“河南税务”，进入河南税务小程序，选择“居民医疗保险缴费”，按照系统提醒点击“下一步”完成缴费。

　　3.通过“豫事办”缴费。登录支付宝，搜索“豫事办”，点击“社保缴费”，完成认证后，选择业务类型为“居民医疗保险缴费”，按照系统提醒点击“下一步”完成缴费。

　　4.通过“电子税务局”APP缴费。安卓手机应用市场或苹果商城搜索“电子税务局”APP下载并登录后，找到“办税”模块“社保业务”中的“城乡居民医疗保险费缴纳”，按照系统提醒操作完成缴费。

　　5.通过“全国统一规范电子税务局”缴费。登录电子税务局，选择首页中“热门服务”-“社保费业务”-“费款缴纳”模块中的“城乡居民医疗保险费缴纳”，按照系统提醒操作完成缴费。

　　(二)线下办理

　　1.大中专学生原则上通过学校集中缴费。

　　2.持有效身份证件到各地乡镇(街道办事处)、村(社区)的集中代办点通过河南税务社保费管理客户端办理缴费。

　　3.偏好银行缴费的居民也可以持有效身份证件就近到有代收资质的12家商业银行网点(如中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、农村商业银行(农村信用社)、中原银行、中国邮政储蓄银行、郑州银行、光大银行、招商银行、中信银行)或通过银联(云闪付、全民付等)办理个人缴费。

　　4.还可以持有效身份证件到参保地办税服务厅缴费。

　　四、注意事项

　　(一)未进行城乡居民基本医疗保险参保登记的人员，缴费前须凭有效身份证件到当地医保经办机构进行参保登记。

　　(二)缴费时缴费人须认真核对参保地信息无误后再缴费。若发现与当前参保地不符，请前往当前参保地社区或医保经办机构完成参保登记信息确认后再办理缴费，以免因信息有误影响待遇享受。

　　(三)按照有关规定，未在集中征缴期缴费的，缴费后享受待遇时将有一定的待遇等待期。⑥
