国庆中秋假期洛阳天气预报：持续阴雨 有大到暴雨

中秋国庆期间，全市仍将持续阴雨天气，以小到中雨为主，较强降水时间段为：10月1日，有大到暴雨 ，偏北部分地区有暴雨；10月4日至5日，有中到大雨，局部有暴雨。10月2日、10月6日有降水间歇。需防范持续阴雨对秋收秋种秋管的影响；雨天道路湿滑、能见度低，旅游外出注意安全；关注持续降水可能引发的局地山洪、地质灾害、城市积涝等气象风险。

中秋国庆期间，全市仍将持续阴雨天气，以小到中雨为主，较强降水时间段为：10月1日，有大到暴雨 ，偏北部分地区有暴雨；10月4日至5日，有中到大雨，局部有暴雨。10月2日、10月6日有降水间歇。需防范持续阴雨对秋收秋种秋管的影响；雨天道路湿滑、能见度低，旅游外出注意安全；关注持续降水可能引发的局地山洪、地质灾害、城市积涝等气象风险。

具体预报如下：

今天夜里：小雨或零星小雨转阴天，今夜到凌晨部分地区有雾。

9月29日(周一)：多云到晴天，气温16～26℃。

9月30日(周二)：晴天间多云，夜里多云转小雨或零星小雨，气温15～29℃。

10月1日(周三)：阴天有大到暴雨，偏北部分地区有暴雨，气温17～22℃。

10月2日(周四)：阴天有小雨，气温16～20℃。

10月3日(周五)：阴天有小雨，部分地区有中雨，气温14～23℃。

10月4日(周六)：阴天有小到中雨，部分地区大雨，气温17～22℃。

10月5日(周日)：阴天有中雨，局部大雨，气温17～21℃。

10月6日(周一)：阴天有中雨，局部地区有大雨，西北风4到 5级，气温17～21℃。

10月7日(周二)：多云间阴天，有分散性小雨或零星小雨，气温16～20℃。

10月8日(周三)：阴天有小雨或零星小雨，偏北风3 到4级，气温11～15℃。

因预报存在一定的不确定性，请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）