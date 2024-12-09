洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳专项抽检月饼结果出炉 共计抽检73批次
洛阳专项抽检月饼结果出炉 共计抽检73批次
来源: 洛阳网 2025.09.28 17:37
　　今日记者从洛阳市市场监管局获悉，为保障国庆、中秋节日期间食品安全，引导人民群众科学健康消费，该局对节日期间消费量大的月饼、糕点进行了专项抽检，共计抽检73批次，经检验全部合格。

　　检验项目包括：酸价、过氧化值、铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、铝的残留量、丙酸及其钠盐、钙盐、脱氢乙酸及其钠盐、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、合成着色剂、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌。

　　与此同时，该局发布中秋节月饼、糕点消费提示：

　　选择正规门店。优先选择大型商超、品牌专卖店、官方授权的网店等有资质的渠道购买，谨慎购买无固定经营场所销售的月饼、糕点。若购买现场制作的月饼、糕点时，要注意查看生产销售环境是否干净卫生，购买回家后应尽快食用完。

　　查看包装标示。仔细查看月饼、糕点外包装标签标示信息，即生产日期、保质期、厂家名称、地址、成分配料、营养标签、食品生产许可证编号等内容是否齐全、清晰，留意致敏警示语等提示，尽量选购有SC标志的月饼、糕点。

　　注意月饼、糕点品相。观察月饼、糕点包装袋是否有破损或者涨袋、漏气现象，是否形状规整，软硬适中。优质月饼、糕点外形饱满、薄厚均匀、花纹清晰、表面无裂纹、不露馅，具有月饼、糕点应有的口感和香味。

　　注意月饼、糕点保存。未开封的月饼、糕点应存放在阴凉、干燥、通风处，避免阳光直射或高温环境。开封后尽快食用，以保持最佳口感。月饼、糕点属于高糖、高油、高热量食品，不宜过量食用。

　　保留销售凭证。购买月饼、糕点时，向商家索要并留存发票、收据或电子支付记录。如果遇到质量纠纷等问题，请及时拨打投诉举报电话12315或到辖区市场监管部门投诉，维护自身合法权益。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 宋立霞 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
