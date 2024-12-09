洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳禁放期！烟花爆竹“打非”知识收好
来源: 洛阳应急 2025.09.28 16:55
　　当前已进入烟花爆竹生产经营旺季，同时我市正处于烟花爆竹禁放期。为了维护公共安全、保障良好环境，严厉打击非法生产、经营、运输、储存、燃放烟花爆竹行为刻不容缓，这需要我们每一位市民积极参与。

　　一、非法行为有哪些

　　非法生产：我市无烟花爆竹生产企业，任何生产烟花爆竹的行为都是非法的。有的不法分子在城乡结合部的隐蔽民房、废弃厂房内，私接电线、使用简陋工具制作“双响炮”，这类行为极其危险。

　　非法经营：我市正处于烟花爆竹禁放期，禁止以任何形式销售烟花爆竹。烟花爆竹批发仓库在此期间销售烟花爆竹，同样是违法的。

　　非法运输：使用无危险货物运输资质的车辆(如普通面包车、货车)运输烟花爆竹，或是运输车辆未按规定悬挂警示标志、超许可范围运输等行为均属违法。一些人为节省成本，用没有安全防护的普通车辆运输烟花爆竹，一旦发生碰撞，极易引发爆炸。

　　非法储存：在不符合安全条件的场所，如居民楼、地下室、闲置仓库大量存放烟花爆竹。有些非法储存窝点将烟花爆竹随意堆放，周围还可能有火源、电源，稍有不慎就会引发严重后果。

　　违规燃放：在我市当前的禁放期内，任何单位和个人都不得燃放烟花爆竹。

　　二、非法行为危害大

　　安全风险高：非法生产、经营、储存、运输烟花爆竹的场所和环节，往往缺乏专业安全防护和监管，极易因操作不当、外界因素(如明火、静电、碰撞)引发爆炸、火灾事故，造成人员伤亡和财产损失。

　　环境污染重：烟花爆竹燃放会产生大量的二氧化硫、二氧化氮、颗粒物等污染物，加重空气污染，影响居民身体健康。

　　三、非法行为要举报

　　如果您发现身边存在上述非法行为，请立即向相关部门举报。您可以拨打110(公安)、12350(安全生产举报)、12345(政务服务便民热线)。我们将严格保密您的信息，一旦举报线索查证属实，您将根据《河南省安全生产领域举报奖励实施办法》获得相应奖励。

　　让我们携手行动，对非法烟花爆竹行为说“不”，共同守护家园的安全与宁静！
        胃里有气往上反(嗳气)，主要原因是胃内气体增多或向下排空受阻。常见诱因包括：进食过快吞入过多空气、经常...
