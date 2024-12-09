洛阳2025年食品安全宣传周活动启动

28日，2025年食品安全宣传周活动启动，今年的主题是“尚德守法共享食安”。

28日，2025年食品安全宣传周活动启动，今年的主题是“尚德守法共享食安”。 28日，2025年食品安全宣传周活动启动，今年的主题是“尚德守法共享食安”。 今年以来，洛阳持续加强食品安全全链条监管，不断压实食品安全“两个责任”，全市食品评价性抽检合格率达99.5%，未发生系统性、区域性安全事件，有力守护了人民群众身体健康和生命安全。活动期间，部分人大代表、政协委员、消费者代表、食品安全社会监督员代表和企业代表走进洛阳部分食品生产企业，实地参观并详细了解从原料采购、生产加工、仓储运输到销售服务全流程。 食品生产经营企业是保障食品安全的第一责任人。按照相关要求，洛阳将进一步加强规范引领，持续健全食品安全责任体系，配齐配强食品安全总监和安全员，全面落实“日管控、周排查、月调度”机制。同时，积极推进“互联网+明厨亮灶”“透明工厂”等智慧监管模式应用，努力构建“看得见、管得住、信得过”的食品生产经营环境。 洛报融媒记者从洛阳市政府食安办了解到，下一步，洛阳将坚持多方联动，完善分层分级包保责任体系，强化跨部门协同和上下贯通，持续夯实食品安全标准体系、检测能力和监管手段等基础建设，通过源头严防、过程严管、风险严控、违法严惩，全面提升“从农田到餐桌”全链条监管效能，构建多方参与、条块结合、齐抓共管的工作格局，汇聚社会各界力量，营造人人关心、人人参与、人人共享的食品安全良好氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 冯国凯 文/图）