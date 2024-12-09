洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳2025年食品安全宣传周活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.28 16:13
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　28日，2025年食品安全宣传周活动启动，今年的主题是“尚德守法共享食安”。

　　今年以来，洛阳持续加强食品安全全链条监管，不断压实食品安全“两个责任”，全市食品评价性抽检合格率达99.5%，未发生系统性、区域性安全事件，有力守护了人民群众身体健康和生命安全。活动期间，部分人大代表、政协委员、消费者代表、食品安全社会监督员代表和企业代表走进洛阳部分食品生产企业，实地参观并详细了解从原料采购、生产加工、仓储运输到销售服务全流程。

　　食品生产经营企业是保障食品安全的第一责任人。按照相关要求，洛阳将进一步加强规范引领，持续健全食品安全责任体系，配齐配强食品安全总监和安全员，全面落实“日管控、周排查、月调度”机制。同时，积极推进“互联网+明厨亮灶”“透明工厂”等智慧监管模式应用，努力构建“看得见、管得住、信得过”的食品生产经营环境。

　　洛报融媒记者从洛阳市政府食安办了解到，下一步，洛阳将坚持多方联动，完善分层分级包保责任体系，强化跨部门协同和上下贯通，持续夯实食品安全标准体系、检测能力和监管手段等基础建设，通过源头严防、过程严管、风险严控、违法严惩，全面提升“从农田到餐桌”全链条监管效能，构建多方参与、条块结合、齐抓共管的工作格局，汇聚社会各界力量，营造人人关心、人人参与、人人共享的食品安全良好氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 冯国凯 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    胃里老有气往上反？可能是这些原因
    胃里老有气往上反？可能是这些原因
    胃里老有气往上反？可能是这些原因
        胃里有气往上反(嗳气)，主要原因是胃内气体增多或向下排空受阻。常见诱因包括：进食过快吞入过多空气、经常...
  • ·什么样的胸痛更危险？
  • ·昼夜颠倒五年，28岁小伙身体骤然“崩盘”！医生紧急提醒
  • ·54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 降雨又又又来了！洛阳市防办发布...
  • 第四届“金扁担”农业现代化论坛...
  • 迎“双节”！洛阳市政集团对部分...
  • 洛阳今日阴天有小雨 最高气温22℃
  • 国庆中秋假期，百余项文博活动将...
  • 品文脉、赏秋韵、享潮玩！ 洛阳20...
  • 全国道德模范提名奖获得者李学武...
  • 洛阳市安防委办：四种举报途径方...
  • 河南省第十六届戏剧展演获奖名单...
  • 庆祝中泰建交50周年暨正大集团进...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605