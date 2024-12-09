万里茶道联合申遗工作推进会在洛召开

9月28日，万里茶道联合申遗工作推进会在洛阳召开。

9月28日，万里茶道联合申遗工作推进会在洛阳召开。

会议系统总结前期申遗工作成果，通报近期遗产点回顾性评估结果，并就申遗文本编制、保护管理规划进展等关键内容进行交流。沿线省市代表围绕遗产保护、环境整治、价值研究等议题开展讨论，明确下一阶段联合申遗的重点任务与合作机制。

万里茶道是17世纪末至20世纪初，以茶叶为大宗货物的国际贸易线路，南起中国南方产茶区、经过中国境内的闽、赣、皖、湘、鄂、豫、晋、冀、蒙九省(区)，经蒙古国乌兰巴托，最终抵达俄罗斯圣彼得堡，全长约14000公里。万里茶道承载着中蒙俄三国人民共同的历史文化记忆，是三国人民共同的文化遗产，具有申报世界文化遗产的突出普遍价值。

作为万里茶道重要节点城市，洛阳近年来围绕山陕会馆核心遗产点扎实推进申遗工作。在机制保障上，成立市级工作专班，制定实施方案，形成联动格局。在遗产保护方面，完成会馆建筑本体维修，实施“三防”工程，持续开展环境整治。在研究展示上，开展考古调查与文献整理，建成开放万里茶道博物馆，推出基本陈列和社教活动，打造“茶博研学”品牌，推动文化遗产融入现代生活。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）