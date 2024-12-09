洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
全市经济运行形势分析会召开
2025.09.28
全市经济运行形势分析会召开
江凌讲话 张玉杰作部署 王森出席

　　27日，全市经济运行形势分析会召开，贯彻落实中央、省委关于经济工作的部署要求，通报当前全市经济运行情况，安排部署下一步经济运行工作。

　　市委书记江凌主持会议并讲话，市长张玉杰通报当前全市经济运行情况并就做好下一步工作作具体部署。市委副书记、政法委书记王森出席会议。

　　会议指出，今年以来，全市上下认真落实中央、省委部署要求，统筹抓好稳企业、扩投资、促消费等工作，经济运行保持了稳中向好的态势。各级各部门要深入贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，坚定发展信心，把握政策机遇，保持战略定力，挖掘潜力增量，补齐短板弱项，深入细致做好经济运行调度，更加注重统筹发展和安全，持续巩固和增强经济回升向好态势，奋力完成全年和“十四五”目标任务，为全国全省发展大局作出更大贡献。

　　会议强调，要下更大力气抓产业，进一步强化产业赛道意识，坚定不移抓好科技产业社区建设，实实在在帮助企业解决痛点堵点问题，提高招商引资针对性实效性，不断发展壮大风口产业集群，从根本上提升洛阳产业成长性和竞争力。要千方百计抓投资，把扩投资作为稳增长的重中之重，聚焦产业、综合交通、城市更新、新文旅等重点领域，做好要素保障，优化施工组织，加快项目建设进度，为高质量发展提供更强有力支撑。要深入研究上级政策，主动做好向上沟通对接，善于运用市场化手段做好经营性项目策划，积极争取更多政府专项债和政策性资金支持。要加力推动外贸稳量提质，聚焦钢制家具等有优势的产业领域，走好以电商营销为主导的产销一体化发展路径，持续扩大出口市场份额，不断提升优势产业国际影响力和核心竞争力。要着力防范化解重大风险，守住安全发展底线。

　　市领导祁建峰、张敬华、潘开名、陈功、任丽君、李新红、楚国剑、李刚、何武周，各县区党政主要负责同志、市直有关部门主要负责同志等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）
