洛阳文旅集团与爱奇艺公司签署全面战略合作协议
来源: 洛阳网 2025.09.28 13:09
共同开发创新型文旅产品和服务
打造具有国际影响力的文旅品牌
洛阳文旅集团与爱奇艺公司签署全面战略合作协议
江凌、张玉杰、王晓晖、王兆楠出席签约活动

　　27日，洛阳文旅集团与爱奇艺公司签署全面战略合作协议，通过整合资源、创意赋能、强强联合，助推洛阳新文旅产业发展再上新台阶。

　　市委书记江凌、市长张玉杰，爱奇艺公司首席内容官王晓晖、爱奇艺公司副总裁兼总编辑王兆楠出席签约活动。

　　近年来，我市坚持“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，大力发展新文旅产业，加快实现旅游城市向城市旅游转变。洛阳文旅集团通过建设高品质文旅新项目，打造文旅消费新业态，营造多元文旅消费新场景，助力洛阳在海内外火爆出圈，跻身全国顶流文旅城市。爱奇艺作为国内顶流的数字娱乐平台，自2019年以来率先在洛阳探索“一鱼多吃”文旅商业模式，先后成功打造《风起洛阳》《登场了！洛阳》《神都洛阳》等一系列具有现象级影响力的影视作品，为洛阳新文旅产业发展注入强劲动力。

　　根据双方协议，洛阳文旅集团和爱奇艺公司将在洛阳文旅集团旗下项目展开深度合作，通过资源整合与优势互补，开发创新型文旅产品和服务，提升游客体验与项目运营收益，共同打造具有国际影响力的洛阳文化旅游品牌。双方将以IP为核心，依托爱奇艺优质内容库，开发更多演艺产品、影视作品、IP衍生品，使洛阳故事走向全国；以科技为驱动，结合5G、VR、XR等技术，打造“全感”文旅剧场项目，构建线上线下一体化智慧旅游生态；以产业为目标，开展更多合作，探索共建影视基地，推动洛阳文旅产业链延伸升级。

　　市领导任丽君、魏险峰等参加签约活动。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
