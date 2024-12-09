洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“最美新时代革命军人”马少利重返嵩县母校分享奋斗历程
来源: 洛阳网 2025.09.28 09:00
马少利

　　近日，嵩县第二高级中学迎来了一位特殊的校友——海军资阳舰一级军士长马少利。身着洁白军装，胸前挂满军功章，这位前不久获评“最美新时代革命军人”的“兵专家”走上母校讲台，为师生们带来了一堂生动的国防教育课。

　　靠着日复一日的坚持，他从“吐七次”的新兵成长为“兵专家”

　　“我的家在马沟村，我在这里长大。27年前，我和你们一样，坐在这个教室里，怀揣着对未来的憧憬。”讲台上，马少利面对青春洋溢的学弟学妹，分享了自己从第一次出海时“两小时吐了七次”的新兵，成长为“全军优秀军士”的奋斗历程。

　　1998年，马少利高中毕业参军入伍，先后在4型舰艇、6型舰炮岗位上淬火成长。

　　“没有什么天赋异禀，只有日复一日的坚持。”马少利说，多年来，他记了15万字的学习笔记，分析了40多万条数据，打了上万发炮弹，才练就了今天的本领。

　　正是靠着这股钻劲狠劲，他从只有高中学历的门外汉干到了舰炮专业的排头兵，成为驰骋海疆的“兵专家”。

　　把每一次训练都当成实战，才能在战场上克敌制胜

　　马少利的故事充满实战气息。他讲述了某次执行任务时与外舰对峙的经历：“虽然我们舰艇吨位小，但我们的战斗精神丝毫不输。全体官兵坚守战位两个多小时，最终捍卫了国家尊严。”

　　这段惊心动魄的经历，让在场学生听得聚精会神。

　　“平时跟自己过不去，战时才能让敌人过不去。我们只有把每一次训练都当成实战，才能在未来战场上克敌制胜。”马少利的话语铿锵有力，现场师生报以热烈掌声。

　　他常说：“假如战争一旦来临，我要让我的每发炮弹都长上‘眼睛’，首发命中，发发制敌！”

　　一切向战，一切为战。舰炮发射可控时间极短，反应速度关乎胜负。他总结出“响、连、准、快、稳”操纵“五字诀”，不仅追求打得准，更要求修得快，创新提出的“快速瞄星法”被战区海军推广使用，大幅提升了部队战斗力。

　　一团火散作满天星，为强军事业育火种

　　“一个人强不算强，团队强才是真本事。”马少利深知，强军事业需要一代代接力。

　　作为单位枪炮专业带头人，他的“育人经”里从来没有“留一手”三个字。无论是本舰战友，还是其他舰艇、院校的同行，只要有人请教，他总是倾囊相授。深夜接到求助电话，对他而言已是“家常便饭”。

　　怀着“如果我在战斗中牺牲了，这些技术怎么传承”的紧迫感，马少利萌生了编写专业教材的想法。面对只有高中学历的挑战，他利用休假时间跑到院校、厂家请教专家，甚至把床褥搬到战位，700多个日夜自学绘图软件、撰写文字，编写的《某型舰炮电气原理与维修》成为海军统编教材。

　　27年来，他培养的百余名专业骨干分布在各个舰艇，其中多人担任舰艇干部、成长为高级军士，20余人荣立三等功，真正实现了“一团火散出满天星”。

　　马少利自豪地说：“让强军事业后继有人，是我的责任，更是我的荣耀。”

　　一堂特殊的国防教育课，让强军梦在校园生根发芽

　　“马班长，当兵苦不苦？”“舰艇上的生活是什么样的？”在座谈互动环节，学生们争相提问。

　　马少利一一耐心解答，并用亲身经历激励学弟学妹们努力学习、积极向上，用汗水浇灌梦想、用奋斗点亮人生。

　　高二学生郭珈宏激动地说：“马班长让我们相信，大山里的孩子也能成为国家栋梁！”

　　“马少利用亲身经历告诉孩子们，奋斗的青春最美丽，报效祖国最光荣。”马少利的老师们说，这堂特殊的国防教育课，在孩子们心中种下了爱国强军的种子，这比任何说教都更有感染力。

　　从伏牛山少年到深蓝“兵专家”，马少利用27年时光诠释了新时代革命军人的使命担当，被表彰为“全军军事训练先进个人”“全军优秀军士”，荣立二等功2次、三等功3次。

　　这场特殊的重逢，不仅是一次感恩之旅，更是一次精神的传承。这位“最美新时代革命军人”正用实际行动，激励着广大青年踊跃投身强军兴军的伟大征程。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 林彬 傅新普 文/图）
