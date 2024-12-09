洛阳市省级科普宣教中心增至11家

记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2025年河南省科普宣教中心建设名单和2021—2023年度河南省科普基地绩效评估结果。根据该名单和结果，我市省级科普宣教中心总数增至11家。

其中，我市的二里头夏都遗址博物馆、中原美谷(洛阳)科技产业有限公司两家单位成功入选2025年河南省科普宣教中心建设单位。

二里头夏都遗址博物馆是国家一级博物馆，博物馆基本陈列由“第一王朝”“赫赫夏都”和“世纪探索”三部分组成，系统展示了夏代历史、二里头遗址考古成果、夏文化探索历程、夏商周断代工程和中华文明探源工程的研究成果。中原美谷主要聚焦美丽健康产业，以科技创新为引领，以文化传承为内涵，打通开放式产业技术研究院、功效化妆品中试基地、中药养颜中试基地、共享孵化平台等核心布局，构建集功效原料开发、配方设计、中试放大、规模化生产与功效验证于一体的沉浸式美妆科教平台。

省科普基地绩效评估中，洛阳职业技术学院获评“优秀”，系全市唯一。洛阳博物馆、河南科技大学、河南省老君山文化旅游集团有限公司获评“合格”。按照有关规定，绩效评估合格及以上单位将自动转为河南省科普宣教中心。

据了解，省科技厅将对备案期满的科普宣教中心开展绩效评估，对于绩效评估优秀和良好的，将给予后补助经费支持。下一步，市科技局将加强对各科普宣教中心的指导与支持，推动其充分发挥示范引领作用，为提升全民科学素质作出更大贡献，为全市产业发展、文化传承和乡村振兴等注入强大动力。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 李雅君 通讯员 崔颜宏 李亚楠）