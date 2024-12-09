洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市省级科普宣教中心增至11家

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.28 08:55
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2025年河南省科普宣教中心建设名单和2021—2023年度河南省科普基地绩效评估结果。根据该名单和结果，我市省级科普宣教中心总数增至11家。

　　其中，我市的二里头夏都遗址博物馆、中原美谷(洛阳)科技产业有限公司两家单位成功入选2025年河南省科普宣教中心建设单位。

　　二里头夏都遗址博物馆是国家一级博物馆，博物馆基本陈列由“第一王朝”“赫赫夏都”和“世纪探索”三部分组成，系统展示了夏代历史、二里头遗址考古成果、夏文化探索历程、夏商周断代工程和中华文明探源工程的研究成果。中原美谷主要聚焦美丽健康产业，以科技创新为引领，以文化传承为内涵，打通开放式产业技术研究院、功效化妆品中试基地、中药养颜中试基地、共享孵化平台等核心布局，构建集功效原料开发、配方设计、中试放大、规模化生产与功效验证于一体的沉浸式美妆科教平台。

　　省科普基地绩效评估中，洛阳职业技术学院获评“优秀”，系全市唯一。洛阳博物馆、河南科技大学、河南省老君山文化旅游集团有限公司获评“合格”。按照有关规定，绩效评估合格及以上单位将自动转为河南省科普宣教中心。

　　据了解，省科技厅将对备案期满的科普宣教中心开展绩效评估，对于绩效评估优秀和良好的，将给予后补助经费支持。下一步，市科技局将加强对各科普宣教中心的指导与支持，推动其充分发挥示范引领作用，为提升全民科学素质作出更大贡献，为全市产业发展、文化传承和乡村振兴等注入强大动力。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 李雅君 通讯员 崔颜宏 李亚楠）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    胃里老有气往上反？可能是这些原因
    胃里老有气往上反？可能是这些原因
    胃里老有气往上反？可能是这些原因
        胃里有气往上反(嗳气)，主要原因是胃内气体增多或向下排空受阻。常见诱因包括：进食过快吞入过多空气、经常...
  • ·什么样的胸痛更危险？
  • ·昼夜颠倒五年，28岁小伙身体骤然“崩盘”！医生紧急提醒
  • ·54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 降雨又又又来了！洛阳市防办发布...
  • 第四届“金扁担”农业现代化论坛...
  • 迎“双节”！洛阳市政集团对部分...
  • 洛阳今日阴天有小雨 最高气温22℃
  • 国庆中秋假期，百余项文博活动将...
  • 品文脉、赏秋韵、享潮玩！ 洛阳20...
  • 全国道德模范提名奖获得者李学武...
  • 洛阳市安防委办：四种举报途径方...
  • 河南省第十六届戏剧展演获奖名单...
  • 庆祝中泰建交50周年暨正大集团进...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605