聚焦前沿科技赋能产业升级 洛阳首只天使子基金落地

记者从洛阳国宏资本创业投资有限公司获悉，河南国创勤智天使创业投资基金合伙企业近日完成工商注册，标志着洛阳首只天使子基金正式设立。

该基金由洛阳天使投资基金合伙企业(由洛阳国宏资本管理)联合深圳市天使投资引导基金管理有限公司等机构发起，总规模1亿元，是洛阳市完善科技创新投融资体系的重要布局。

作为专业投资载体，基金将依托管理人深圳前海勤智国际资本管理有限公司在生物医药领域的产业资源与专业能力，发挥国家高性能医疗器械创新中心等平台优势，重点聚焦生命科学、生物医药、高端医疗器械及合成生物学等前沿科技领域，以资本为纽带加速创新成果转化。

“我们将通过‘以投带引’模式，推动优质项目、顶尖人才及先进技术落地洛阳，助力打造生物医药产业集群，为培育新质生产力、完善区域科创生态注入动能。”洛阳国宏资本相关负责人表示。

下一步，洛阳国宏资本将坚持“国有资本引导、市场运作、科学决策、风险容忍”原则，持续为洛阳天使母基金引进优质管理机构，拓展人工智能、新型材料、新能源、生物制造、低空经济等战略新兴产业与未来产业布局，以“资本+服务”双轮驱动，助力洛阳在新赛道竞争中抢占先机、塑造优势。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）