洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳建成全省首个国家级林草植物新品种测试站
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.28 08:53
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　洛阳牡丹种质资源保护研究再添国家级平台！日前，国家林草植物新品种洛阳测试站顺利通过国家林业和草原局评审验收。这也是河南省首个国家级林草植物新品种测试站。

　　国家林草植物新品种洛阳测试站依托洛阳市牡丹产业发展中心进行建设，将立足洛阳、面向全国开展芍药属(注：牡丹、芍药均为芍药属植物)植物新品种特异性、一致性和稳定性测试工作，为牡丹新品种知识产权保护提供关键支撑。

　　“植物新品种特异性、一致性和稳定性测试，是新品种认定的前提。一个新品种通过测试，才能获得国家林草部门授予的植物新品种权。”市牡丹产业发展中心负责人表示。洛阳拥有丰富的牡丹种质资源及悠久的栽培历史，生态环境适宜，产业基础扎实，科研能力突出，具有承担芍药属植物新品种测试的基础和能力。去年，经国家林草局同意，我市依托市牡丹产业发展中心启动测试站筹建工作。经过不懈努力，洛阳测试站各项指标均已满足规范测试要求，并顺利通过评审。

　　“洛阳测试站建成投用，对于推动牡丹新品种培育和知识产权保护具有重要意义。”市林业局相关负责人表示。下一步，我市将依托国家牡丹种质基因库和国家林草植物新品种测试站，持续聚焦观赏、切花、食药兼用等产业发展方向，持续加强牡丹新品种培育，助力牡丹产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 侯洪星 赵国栋)
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    胃里老有气往上反？可能是这些原因
    胃里老有气往上反？可能是这些原因
    胃里老有气往上反？可能是这些原因
        胃里有气往上反(嗳气)，主要原因是胃内气体增多或向下排空受阻。常见诱因包括：进食过快吞入过多空气、经常...
  • ·什么样的胸痛更危险？
  • ·昼夜颠倒五年，28岁小伙身体骤然“崩盘”！医生紧急提醒
  • ·54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 降雨又又又来了！洛阳市防办发布...
  • 第四届“金扁担”农业现代化论坛...
  • 迎“双节”！洛阳市政集团对部分...
  • 洛阳今日阴天有小雨 最高气温22℃
  • 国庆中秋假期，百余项文博活动将...
  • 品文脉、赏秋韵、享潮玩！ 洛阳20...
  • 全国道德模范提名奖获得者李学武...
  • 洛阳市安防委办：四种举报途径方...
  • 河南省第十六届戏剧展演获奖名单...
  • 庆祝中泰建交50周年暨正大集团进...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605