市人大常委会召开党组（扩大）会议
来源: 洛阳网 2025.09.28 08:47
　　26日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话精神，集中学习了省委书记、省人大常委会主任刘宁在省十四届人大常委会第十九次会议闭幕会上的讲话精神。会议研究了关于水电气暖突出问题人大代表流动工作站监督工作情况、关于开展交通规范执法“回头看”专项监督情况、关于市人大常委会2026年度正式立法项目和调研项目报告及2026年监督项目谋划建议等。

　　李保国强调，要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，认真落实省人大常委会“1+2+4+N”目标任务体系决定，聚焦“两高四着力”，找准人大工作结合点、着力点、突破点，以高质量履职成效助力目标任务体系落地落实。要扎实推进年底前各项工作，对照年度目标任务清单，逐项梳理工作完成情况，认真总结年度立法、监督、代表、新闻宣传、自身建设等工作特色亮点，梳理好的经验做法，查找短板弱项，不断夯实人大工作高质量发展根基。要精心谋划好明年工作安排，紧紧围绕全市中心工作和群众急难愁盼，科学谋划2026年立法、监督等重点项目，坚持“小切口”、抓具体工作理念，注重在质量与实效上下功夫，切实以人大工作质效助力高质量发展和高效能治理。要持续强化人大工作创新，围绕人大立法、监督、重大事项决定等工作，不断创新工作理念、制度机制和方式方法，持续发挥新闻宣传“四个作用”，加大地方性法规、决定宣传力度，以人大宣传质效助推法规、决定有效贯彻落实，为推进现代化洛阳建设作出积极贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮）
