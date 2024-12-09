洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳前8个月进出口总值同比增长13.5%

洛阳前8个月进出口总值同比增长13.5%

来源: 洛阳网 2025.09.28 08:46
　　近日，记者从洛阳海关获悉，今年前8个月我市进出口总值191.5亿元，同比增长13.5%，其中出口150.9亿元，同比增长11.9%；进口40.6亿元，同比增长19.9%。

　　●在贸易类型上，加工贸易增速明显

　　前8个月全市以一般贸易方式进出口159.9亿元，同比增长12.3%，占同期全市进出口总值的83.5%。同期全市以加工贸易方式进出口13.7亿元，同比增长518.1%。

　　●在贸易主体上，企业规模稳步增长

　　前8个月全市有进出口实绩的外贸企业数量1337家，同比增加14.4%，净增加168家，进出口值5000万元以上的重点企业已达60家。前8个月全市民营企业进出口164亿元，同比增长17.4%；外商投资企业进出口7.5亿元，同比增长19.1%。

　　●在贸易对象上，多元格局不断强化

　　前8个月全市对共建“一带一路”国家进出口129.6亿元，同比增长10.8%；对RCEP其他成员国进出口46.2亿元，同比增长0.9%。全市对巴西、欧盟、美国、韩国分别进出口17.7亿元、17.6亿元、14.1亿元、8.6亿元，同比分别增长25.9%、1.6%、22.1%、40.8%。

　　●在贸易商品上，产业结构不断优化

　　在出口方面，前8个月全市出口机电产品71.9亿元，同比增长19.2%，其中出口摩托车9.7亿元，同比增长37.2%；出口电工器材8.5亿元，增长40.3%；出口汽车(包括底盘)8亿元，同比增长18.3倍。全市出口劳动密集型产品27.5亿元，同比增长31.8%，其中出口家具及其零件22.7亿元，同比增长34.7%；出口塑料制品1.7亿元，同比增长27.5%。同期全市出口未锻轧铝及铝材20.1亿元，同比增长29.5%。

　　在进口方面，前8个月全市进口电解铜18.2亿元，同比增长148.2%；进口铌铁14.6亿元，同比增长32.6%；进口人发、非绝缘的钢铁绞股线9924万元、3770万元，同比分别增长33.7%、25.5%。此外，全市进口制造半导体器件或IC的化学气相沉积装置4318万元，此前无同期数据。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李娟）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
        胃里有气往上反(嗳气)，主要原因是胃内气体增多或向下排空受阻。常见诱因包括：进食过快吞入过多空气、经常...
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
