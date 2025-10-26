洛阳作为十三朝古都，周边多座山因地势较高或地理位置优越，成为俯瞰城市全景的绝佳地点。这些山不仅能让游客领略“一览众山小”的壮阔，更能将洛阳的城市风光与自然景观完美融合，登高望远20分钟，效果堪比眼保健操，周末不妨来山顶“养养眼”。

万安山山顶公园：离市区最近的“城市观景台”

万安山山顶公园位于伊滨区诸葛镇，是洛阳离市区最近的山地观景地之一。公园占地十三平方公里，西起观伊亭，东至望岳亭，山脊线长14.6公里，巧妙融合了林荫步道、栈道曲廊、人文胜迹与森林氧吧。

海拔888.8米的观景台是公园的“灵魂”，站在台上可俯瞰洛阳——林立的高楼与远处连绵的山脉相互映衬，现代都市与自然生态的对话尽收眼底。

公园内设有露营地，可露营看日落。