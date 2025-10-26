洛阳作为十三朝古都，周边多座山因地势较高或地理位置优越，成为俯瞰城市全景的绝佳地点。这些山不仅能让游客领略“一览众山小”的壮阔，更能将洛阳的城市风光与自然景观完美融合，登高望远20分钟，效果堪比眼保健操，周末不妨来山顶“养养眼”。
洛阳作为十三朝古都，周边多座山因地势较高或地理位置优越，成为俯瞰城市全景的绝佳地点。这些山不仅能让游客领略“一览众山小”的壮阔，更能将洛阳的城市风光与自然景观完美融合，登高望远20分钟，效果堪比眼保健操，周末不妨来山顶“养养眼”。
万安山山顶公园：离市区最近的“城市观景台”
万安山山顶公园位于伊滨区诸葛镇，是洛阳离市区最近的山地观景地之一。公园占地十三平方公里，西起观伊亭，东至望岳亭，山脊线长14.6公里，巧妙融合了林荫步道、栈道曲廊、人文胜迹与森林氧吧。
海拔888.8米的观景台是公园的“灵魂”，站在台上可俯瞰洛阳——林立的高楼与远处连绵的山脉相互映衬，现代都市与自然生态的对话尽收眼底。
公园内设有露营地，可露营看日落。
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605