国手刘小光大盘讲解棋圣战

9月27日下午，2025洛阳·栾川“老君山杯”中国围棋棋圣战总决赛第二局激战正酣。在栾川县鸾州渡假日小镇，河南籍国手刘小光职业九段进行大盘讲解，让现场棋迷和观众领略中华传统围棋的独特魅力。

刘小光九段是中国围棋界的传奇人物，河南开封人，棋风刚猛，被称为“天煞星”。他曾在1980年、1990年，两次夺得全国个人赛冠军，于1988年夺得首届中国名人战冠军，还四次夺得中国围棋“天元”头衔。在国际赛场上，他在1987年中日擂台赛连胜四位日本九段，1993年第六届中日天元对抗赛，2:0击败林海峰，1992年富士通杯获季军(当时中国棋手最佳战绩)。晚年仍活跃于元老赛，2023年农心杯元老赛连胜山城宏、徐奉洙。他的职业生涯横跨40余年，对中国围棋影响深远。

当天的大盘讲解环节，刘小光九段登上造型别致的“帆船大舞台”，在湖光山色中深入解析序盘、中盘关键处并摆变化图，结合现场棋局穿插介绍棋手风格、历史战绩等内容，同时引入AI的分析，在通俗与专业中找到最佳平衡点，让现场百余名围棋爱好者如沐春风。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛）