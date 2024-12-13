屠晓宇击败柯洁 扳平比分！棋圣战决赛明日进入决胜局

9月27日，2025洛阳·栾川“老君山杯”中国围棋棋圣战决赛三番棋进行了第二局的争夺。

9月27日，2025洛阳·栾川“老君山杯”中国围棋棋圣战决赛三番棋进行了第二局的争夺。 9月27日，2025洛阳·栾川“老君山杯”中国围棋棋圣战决赛三番棋进行了第二局的争夺。最终，挑战者屠晓宇执白战168手中盘战胜卫冕冠军柯洁，将总比分扳为1:1平，将冠军悬念留到了决胜局揭晓。9月28日12:30，双方将进行决胜局。 双方的首局比赛，柯洁执白胜出，获得开门红。27日进行的决赛第二局比赛，双方交换先后手再战，屠晓宇执白明显有备而来，一连串漂亮的组合拳过后，局势占据主动。此后，柯洁接连出现失误，让白棋逐渐扩大优势，最终进行至168手，屠晓宇执白中盘胜出，将双方的比分扳成1：1平。 总比分战平后，双方将在28日进行决胜局，除了争夺棋圣冠军头衔，还将决定冠军奖金60万元人民币和亚军奖金20万元人民币的归属。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图）