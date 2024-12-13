洛阳现代农机装备集群建设再添动力

近日，国家智能农机装备产业技术创新战略联盟换届大会系列活动在洛阳举行，通过联盟扩容、专家座谈等方式共话智能农机产业发展新篇章，为洛阳现代农机装备集群建设进一步增添动力。

于2019年在洛成立的国家智能农机装备产业技术创新战略联盟，由40余家产学研单位组成，是国家农机装备创新中心的核心组织载体。该联盟聚焦高端农机产品研发、关键材料攻关及制造工艺突破，推动了50马力轮毂电机电动拖拉机、粮损测试平台及河南农机云平台等重磅成果的落地应用。

在此次换届大会上，国家智能农机装备产业技术创新战略联盟重点吸纳高校、科研院所和近年发展迅猛的行业龙头企业，尤其针对农业先进机器人、数字化转型技术服务等领域，进行针对性补强，已成功涵盖80余家会员单位。其新进会员单位既包括西北农林科技大学、吉林大学、黑龙江省农业机械工程科学研究院等科研院所，又涵盖中联农机、德沃科技等行业龙头，还包括郑州中联收获机、河南农有王等省内重点企业，实现大跨步扩容。

下一步联盟将在此基础上，重点围绕产业资源整合、行业服务组织效能释放、交流融通平台搭建等方面发力，携手各会员单位助力洛阳现代农机装备产业集群建设。

作为系列活动的重要内容，我市同期举办了洛阳现代农机装备集群发展座谈会。来自中国农业机械流通协会、中联农机、中国农大、中国农机院、河科大等产学研单位的专家代表结合各自研究领域，精准把脉开方，为洛阳农机集群规划和产业发展出谋划策。

加快建设洛阳农机装备集群是落实制造强国战略、护航国家粮食安全的重要举措，也是洛阳打造全国先进装备制造业基地、加快构建现代化产业体系的重要支撑。根据规划，后续洛阳将充分吸收借鉴各专家代表意见建议，对集群发展目标、方向、举措等进一步丰富完善，高标准完成集群规划编制工作，推动洛阳现代农机装备集群更高水平、更高质量建设，打造更加靓丽的洛阳农机名片。

（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王黎丽 王国兴 张雨彤 文/图）