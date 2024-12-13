洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

市生态环境保护委员会全体会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.27 20:36
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

市生态环境保护委员会全体会议召开
江凌讲话 张玉杰作具体部署 王森出席

　　27日，市生态环境保护委员会全体会议召开，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，认真落实省委省政府部署要求，坚持目标导向和问题导向相结合，推动全市上下以更大力度、更严标准、更实举措深化污染防治攻坚，推动生态环境质量加快改善、提升进位。

　　市委书记江凌主持会议并讲话，市长张玉杰作具体部署，市委副书记、政法委书记王森出席会议。

　　会议强调，习近平总书记高度重视生态文明建设，要求着力加强生态环境保护，为我们做好工作提供了根本遵循。秋冬季是大气污染防治的关键期。各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，切实增强从政治上看待生态环境保护问题的自觉性和主动性，清醒认识当前依然严峻的污染防控形势，始终坚持生态优先、绿色发展，在全面整治提升的基础上，紧盯突出问题和重点地区，有针对性地采取管用有效的举措，全面打好四季度污染防治攻坚战，真正把各项工作抓具体抓到位，确保生态环境质量持续明显改善。要全力推动专项整治重点任务落实，加强国庆假期重点区域和拥堵路段交通疏导，严格落实建筑工地扬尘管控措施，加强餐饮油烟排放治理，按节点推进砖瓦窑行业整治提升，“一厂一策”做好燃煤电厂减排工作，抓好全域秸秆禁烧和烟花爆竹禁放，持续深入打好蓝天保卫战，不断改善环境空气质量。要不折不扣抓好上级环保督察反馈问题整改，深入研究、精准施策、对账销号，确保高质高效完成各项整改任务。要加强对县区的工作指导，认真梳理落后指标，找准问题根源，拿出具体措施，尽快扭转局面，不断提升精准科学治污水平。要扛牢生态环境保护政治责任，严格落实地方党政领导干部生态环境保护责任制，坚持党政同责、齐抓共管、失职追责，严格监督执纪，强化责任追究，确保生态环境保护各项工作见行见效，为推动现代化洛阳建设厚植生态优势。

　　会上，专家组汇报了我市空气质量问题诊断和强化管控对策建议。市生态环境局汇报了污染防治攻坚任务推进情况、存在问题及主要对策。新安县、瀍河区、嵩县、市住建局结合存在问题和下步举措作了发言。

　　市领导祁建峰、张敬华、潘开名、陈功、任丽君、李新红、楚国剑、李刚、何武周等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦...
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
        心脏扩大至常人两倍，功能几近衰竭——这是一位房颤患者一度面临的绝境。
  • ·险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
  • ·医生提醒：脑梗出院后，定期复查不可少！
  • ·养护心脏，从日常“五件事”开始！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 降雨又又又来了！洛阳市防办发布...
  • 第四届“金扁担”农业现代化论坛...
  • 迎“双节”！洛阳市政集团对部分...
  • 洛阳今日阴天有小雨 最高气温22℃
  • 国庆中秋假期，百余项文博活动将...
  • 品文脉、赏秋韵、享潮玩！ 洛阳20...
  • 全国道德模范提名奖获得者李学武...
  • 洛阳市安防委办：四种举报途径方...
  • 河南省第十六届戏剧展演获奖名单...
  • 庆祝中泰建交50周年暨正大集团进...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605