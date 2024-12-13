27日，市生态环境保护委员会全体会议召开，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，认真落实省委省政府部署要求，坚持目标导向和问题导向相结合，推动全市上下以更大力度、更严标准、更实举措深化污染防治攻坚，推动生态环境质量加快改善、提升进位。

市生态环境保护委员会全体会议召开

江凌讲话 张玉杰作具体部署 王森出席

27日，市生态环境保护委员会全体会议召开，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，认真落实省委省政府部署要求，坚持目标导向和问题导向相结合，推动全市上下以更大力度、更严标准、更实举措深化污染防治攻坚，推动生态环境质量加快改善、提升进位。

市委书记江凌主持会议并讲话，市长张玉杰作具体部署，市委副书记、政法委书记王森出席会议。

会议强调，习近平总书记高度重视生态文明建设，要求着力加强生态环境保护，为我们做好工作提供了根本遵循。秋冬季是大气污染防治的关键期。各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，切实增强从政治上看待生态环境保护问题的自觉性和主动性，清醒认识当前依然严峻的污染防控形势，始终坚持生态优先、绿色发展，在全面整治提升的基础上，紧盯突出问题和重点地区，有针对性地采取管用有效的举措，全面打好四季度污染防治攻坚战，真正把各项工作抓具体抓到位，确保生态环境质量持续明显改善。要全力推动专项整治重点任务落实，加强国庆假期重点区域和拥堵路段交通疏导，严格落实建筑工地扬尘管控措施，加强餐饮油烟排放治理，按节点推进砖瓦窑行业整治提升，“一厂一策”做好燃煤电厂减排工作，抓好全域秸秆禁烧和烟花爆竹禁放，持续深入打好蓝天保卫战，不断改善环境空气质量。要不折不扣抓好上级环保督察反馈问题整改，深入研究、精准施策、对账销号，确保高质高效完成各项整改任务。要加强对县区的工作指导，认真梳理落后指标，找准问题根源，拿出具体措施，尽快扭转局面，不断提升精准科学治污水平。要扛牢生态环境保护政治责任，严格落实地方党政领导干部生态环境保护责任制，坚持党政同责、齐抓共管、失职追责，严格监督执纪，强化责任追究，确保生态环境保护各项工作见行见效，为推动现代化洛阳建设厚植生态优势。

会上，专家组汇报了我市空气质量问题诊断和强化管控对策建议。市生态环境局汇报了污染防治攻坚任务推进情况、存在问题及主要对策。新安县、瀍河区、嵩县、市住建局结合存在问题和下步举措作了发言。

市领导祁建峰、张敬华、潘开名、陈功、任丽君、李新红、楚国剑、李刚、何武周等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）