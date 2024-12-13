易中天现身分享！动画电影《三国的星空第一部》在洛阳首映

9月26日晚，《三国的星空第一部》在涧西区万达影城IMAX厅举行洛阳首映礼，影片编剧兼监制、著名学者易中天，导演于孟，总制片人易海贝等一众主创人员悉数亮相，吸引众多观众共同见证这部回溯三国历史的银幕之作。

9月26日晚，《三国的星空第一部》在涧西区万达影城IMAX厅举行洛阳首映礼，影片编剧兼监制、著名学者易中天，导演于孟，总制片人易海贝等一众主创人员悉数亮相，吸引众多观众共同见证这部回溯三国历史的银幕之作。

《三国的星空第一部》是我国首部官宣立项的三国题材动画电影，影片聚焦曹操35岁左右的关键时期，从其荥阳汴水之战受挫到奠定北方霸业的官渡之战，深刻呈现了曹操从一位忠于汉室的青年将领，在时势推动下逐步蜕变为乱世雄主的复杂历程。

“影片的故事情节85%发生在河南，而起点就在洛阳。”在活动现场，易中天表示，作为东汉都城，洛阳是三国故事开篇的核心舞台，并深刻阐释了在洛阳举行此次活动的特别意义。在互动环节，广大影迷踊跃提问，主创人员真诚解答，观点交流和趣味互动让影片精华再次得到现实的延伸。

洛阳首映礼也是一场“答谢礼”。主创团队动情地分享了他们艰辛的创作历程以及与洛阳这座城市的精神联结。主创人员透露，影片剧本经历了52次重大修改，小改动更是不计其数，而“每一个字都是易中天先生亲自敲出来的”。为了将千年前的东汉都城重新描绘，主创团队曾多次来到洛阳寻迹历史文脉，力求在真实与艺术之间找到最佳平衡点，其中也得到了洛阳相关博物馆及历史文化学者的倾力相助。

据悉，电影《三国的星空第一部》将于10月1日全国上映。金秋十月，洛阳也向全国游客发出盛情邀约：亲临千年古都观看《三国的星空第一部》，观影后即可开启一场沉浸式的三国文化寻踪之旅，到洛阳博物馆实地打卡“曹魏白玉杯”，到洛阳古墓博物馆寻迹三国时期墓葬，徜徉汉魏洛阳故城遗址来一场跨越时空的对话，感受电影中梦回东汉洛阳的历史畅想，全方位感受神都洛阳古今交融的独特魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李文渊 文/图）