为方便旅客出行 洛阳至郑州高铁将加开5趟临客

9月27日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，为方便旅客出行，9月30日、10月7日、10月8日，洛阳龙门站加开郑州东方向5趟临客。
9月27日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，为方便旅客出行，9月30日、10月7日、10月8日，洛阳龙门站加开郑州东方向5趟临客。
9月27日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，为方便旅客出行，9月30日、10月7日、10月8日，洛阳龙门站加开郑州东方向5趟临客。
●G9208次(洛阳龙门23:28——郑州东00:05)
●G9210次(洛阳龙门23:38——郑州东00:16)
●G7994次(洛阳龙门23:44——郑州东00:21)
●G7986次(洛阳龙门23:56——郑州东00:33)
●G6610次(洛阳龙门23:10——郑州东23:47)(该车次在10月1日也开行)。
洛阳车站提醒，列车具体开行情况以铁路12306官方网站或12306App公告为准。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 刘向丽 李婧晨）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605