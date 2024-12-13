为方便旅客出行 洛阳至郑州高铁将加开5趟临客

9月27日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，为方便旅客出行，9月30日、10月7日、10月8日，洛阳龙门站加开郑州东方向5趟临客。

9月27日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，为方便旅客出行，9月30日、10月7日、10月8日，洛阳龙门站加开郑州东方向5趟临客。 9月27日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，为方便旅客出行，9月30日、10月7日、10月8日，洛阳龙门站加开郑州东方向5趟临客。 ●G9208次(洛阳龙门23:28——郑州东00:05) ●G9210次(洛阳龙门23:38——郑州东00:16) ●G7994次(洛阳龙门23:44——郑州东00:21) ●G7986次(洛阳龙门23:56——郑州东00:33) ●G6610次(洛阳龙门23:10——郑州东23:47)(该车次在10月1日也开行)。 洛阳车站提醒，列车具体开行情况以铁路12306官方网站或12306App公告为准。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 刘向丽 李婧晨）