洛阳交运集团获全国殊荣

近日，中国道路运输协会公布“中国道路运输百强诚信企业(2025年)”名单，洛阳交通运输集团有限公司入选。

“中国道路运输百强诚信企业”评选是由中国道路运输协会组织的一项公益性行业评价活动，至今已连续开展22年。该评选旨在引导道路运输企业坚持诚信经营、推动创新发展，既展示行业优秀企业实力，也有力促进企业品牌影响力和社会公信力的提升。

洛阳交运集团前身为成立于1948年的“豫西支前司令部洛阳运输站”。目前，该集团业务覆盖洛阳市，并辐射全国近30个省(区)市，形成客运、货运(物流)、工业、多种经营及物业管理五大业务板块。截至2024年年底，集团拥有营运车辆3916台，是豫西地区规模最大的综合性道路运输企业，也是河南省道路运输龙头骨干企业、交通运输部80家道路运输重点联系企业之一，曾获评全国交通百强企业。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 张蓓 文/图）