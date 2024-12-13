洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳交运集团获全国殊荣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.27 17:41
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，中国道路运输协会公布“中国道路运输百强诚信企业(2025年)”名单，洛阳交通运输集团有限公司入选。

　　“中国道路运输百强诚信企业”评选是由中国道路运输协会组织的一项公益性行业评价活动，至今已连续开展22年。该评选旨在引导道路运输企业坚持诚信经营、推动创新发展，既展示行业优秀企业实力，也有力促进企业品牌影响力和社会公信力的提升。

　　洛阳交运集团前身为成立于1948年的“豫西支前司令部洛阳运输站”。目前，该集团业务覆盖洛阳市，并辐射全国近30个省(区)市，形成客运、货运(物流)、工业、多种经营及物业管理五大业务板块。截至2024年年底，集团拥有营运车辆3916台，是豫西地区规模最大的综合性道路运输企业，也是河南省道路运输龙头骨干企业、交通运输部80家道路运输重点联系企业之一，曾获评全国交通百强企业。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 张蓓 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦...
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
        心脏扩大至常人两倍，功能几近衰竭——这是一位房颤患者一度面临的绝境。
  • ·险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
  • ·医生提醒：脑梗出院后，定期复查不可少！
  • ·养护心脏，从日常“五件事”开始！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 降雨又又又来了！洛阳市防办发布...
  • 第四届“金扁担”农业现代化论坛...
  • 迎“双节”！洛阳市政集团对部分...
  • 洛阳今日阴天有小雨 最高气温22℃
  • 国庆中秋假期，百余项文博活动将...
  • 品文脉、赏秋韵、享潮玩！ 洛阳20...
  • 全国道德模范提名奖获得者李学武...
  • 洛阳市安防委办：四种举报途径方...
  • 河南省第十六届戏剧展演获奖名单...
  • 庆祝中泰建交50周年暨正大集团进...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605