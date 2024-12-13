“双节”将至，瀍河区文旅活动指南出炉

国庆、中秋“双节”将至，瀍河区为市民游客准备了一份丰盛的文旅活动“菜单”。洛报融媒记者27日从瀍河区获悉，一系列文旅活动将在全区多处轮番上演，营造喜庆祥和的节日氛围。

国庆、中秋“双节”将至，瀍河区为市民游客准备了一份丰盛的文旅活动“菜单”。洛报融媒记者27日从瀍河区获悉，一系列文旅活动将在全区多处轮番上演，营造喜庆祥和的节日氛围。

活动具体如下：

●洛城中街

——“以舞之名，敬颂祖国”“弦歌贺盛世，同唱爱国情”专题演出

活动时间：10月1日9:00、16:30

活动内容：以“欢度国庆、喜迎中秋”为主线，举办歌舞表演、器乐演奏等活动，通过动静结合的表演形式吸引游客驻足，共庆“双节”。

——“国韵华章，奏响时代新声”专题演出

活动时间：10月2日9:00

活动内容：以“传统与现代交融”为主线，举办年轻化、互动强的专题演出，涵盖舞蹈、器乐、戏曲、合唱等内容。

——“盛世之音，共谱家国深情”专题演出

活动时间：10月3日9:00

活动内容：活动包含响扇、合唱、非遗演艺等多种类型演出。

此外，10月1日至10月7日，洛城中街还将举办舞蹈秀、中街最强音歌手表演SHOW、国潮乐队表演等主题活动，并开展“双节限定”主题促销活动。

●铜驼暮雨

“红舞献瑞，国梦同辉”主题活动

活动时间：10月2日9:00

活动内容：开展彰显古典韵味与文化传承的主题演出活动，古典舞展现汉魏风韵、现代舞彰显时代风貌，为国庆华诞激情献礼。

●洛阳民俗博物馆

活动时间：10月1日至10月7日

活动内容：举办《潞泽风华》沉浸式互动解谜游戏、国庆节公益研学等一系列丰富多彩的活动，并设置有游乐、益智等亲子项目。

●中共洛阳组诞生地纪念馆

活动时间：10月1日至10月7日

活动内容：举办“红色手工制作”“儿童剧本杀”及“追寻中秋那抹红”等研学系列活动。

●汉魏洛阳故城遗址博物馆

活动时间：10月1日至10月7日

活动内容：举办涵盖非遗文化展演、音乐会、研学大师课等系列活动。活动内容以非遗文化演出、古代传统仪式复现表演、中秋赏月音乐会为核心，辅以亲子教育研学及线上线下集章打卡互动活动。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王亦心）