26日，市委科技委员会第四次会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，认真落实中央和省委部署要求，研究推动科技创新与产业创新深度融合发展、龙门实验室建设运营、科技产业社区建设、科技金融发展等工作。市委书记、市委科技委员会主任江凌主持会议。

市委科技委员会第四次会议召开

江凌主持 李保国、孙延文、王森出席

会议听取了全市推动科技创新与产业创新深度融合发展情况汇报。会议指出，推动科技创新与产业创新深度融合，是构建现代化产业体系、推动高质量发展的关键。要坚持以科技创新引领产业升级，把创新落到产业上，把主体落到企业上，强化企业创新主体地位，扎实推动规上工业企业研发活动全覆盖，支持有条件的企业争创国家级、省级重点实验室，以平台思维建设公共实验室，打造更多创新产业孵化平台，真正把科研和产业贯通起来，加快推动科技成果向现实生产力转化。

会议听取了龙门实验室2025年建设运营情况汇报。会议强调，龙门实验室要立足新型研发机构定位，进一步强化平台思维、运营思维，健全完善评价体系，不断提高横向研发经费占比和科研成果产业化收益水平。要建立由企业主导的科技创新组织机制，充分发挥市场主体在项目遴选、经费管理、成果转化中的主导作用，让创新链和产业链无缝对接。要深化内部改革，优化组织架构和人才结构，加快形成与新型研发机构相匹配的体制机制，促进创新活动与创新服务良性互动，为产业发展提供强有力科技支撑。

会议听取了全市科技产业社区建设情况汇报。会议指出，要坚定不移抓好科技产业社区建设，孵化培育一批科技型中小企业，依托龙头企业提升产业链供应链韧性，加快推动产业集群发展。要优化社区功能，统筹做好产业服务和生活配套，让企业更加便捷地获得各类资源要素。要强化产业运营，选准主导产业，完善政策机制，加快推动高成长性企业发展壮大。要加大指导服务力度，强化政策配套，优化产业生态，真正把科技产业社区打造成高水平创新平台、产业平台。

会议听取了全市构建全生命周期创投基金体系赋能产业高质量发展情况汇报。会议强调，以科技创新引领产业升级，必须善用资本手段。要高度重视、大力发展科技金融，把准创投基金定位，充分发挥基金在企业孵化、以投带引、优化国有资本布局中的重要作用，探索建立基金收益让渡机制，健全完善投资决策和风险管控机制，引导撬动更多社会资本投向洛阳创新领域，更好赋能产业高质量发展。

李保国、孙延文、王森等相关市级领导出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)