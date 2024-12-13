龙门石窟：黄河岸边的文明瑰宝，镌刻千年的安澜印记

当秋日的阳光洒在伊河两岸的山崖上，一尊尊历经千年风雨的石窟造像愈发显得庄严而灵动。近日，“何以中国·黄河安澜”采风团走进洛阳，探访坐落于黄河支流伊河畔的龙门石窟。这座被誉为“中国石刻艺术的最高峰”的文化地标，不仅是中华文明的璀璨明珠，更以其与黄河流域的深度交融，生动诠释着黄河文化“尊重自然、守护安澜”的核心内涵，成为黄河文明的鲜活见证。

龙门石窟地处洛阳城南，伊河穿谷而过，将石窟分为东西两山。而伊河作为黄河的重要支流，自西向东蜿蜒流淌，最终汇入黄河干流，其孕育的肥沃土地与便利水运，为龙门石窟的诞生与发展提供了得天独厚的自然条件。

如今，龙门石窟不仅是重要的文化遗产，更成为了传承和弘扬黄河文化的重要载体。近年来，洛阳市围绕黄河流域生态保护和高质量发展战略，加大了对龙门石窟的保护与利用力度，通过一系列举措，让这座千年石窟在新时代焕发出新的活力。(记者 李颖)①