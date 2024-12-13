格鲁吉亚前总统获赠《洛阳三记》：“期待到洛阳感受中国文化魅力”

24日，格鲁吉亚前总统格奥尔基·马尔格韦拉什维利在河北沧州获赠文澄阁《四库全书》的重要子项目成果——《洛阳三记》。

赠书现场(左为奥尔基·马尔格韦拉什维利)

赠书者、文澄阁《四库全书》总编纂何香久说，此举旨在促进中格两国在古籍保护与文明互鉴领域的深入合作。文澄阁《四库全书》是清乾隆时期《钦定四库全书》修成200余年来的第一次重订、重修与重抄，是对库书文献价值、版本价值和社会价值的综合性开发利用。编修工作自2016年启动至今已历时9年。9年间，总编纂何香久率领团队克服种种困难，创造性地开展编修，目前已成功完成文澄阁《四库全书》的编纂任务。全书体量达35亿字，共15万册，31.7万卷，是清修《四库全书》的四倍。

《洛阳三记》

据介绍，《洛阳三记》是文澄阁《四库全书》的重要子项目，包含《洛阳伽蓝记》《洛阳牡丹记》和《洛阳名园记》三部关于洛阳历史文化的经典著作，辑录了唐宋时期关于洛阳城的珍贵文献，是展现十三朝古都辉煌风貌的文化瑰宝，也是文澄阁《四库全书》项目在洛阳设立的“泛中原区域工作站”取得的初步成果。

何香久诚挚邀请马尔格韦拉什维利未来访问洛阳，亲身感受其深厚的历史文化底蕴。马尔格韦拉什维利对此表示感谢与赞赏。他说：“格鲁吉亚国家手稿中心珍藏有大量珍贵文献，期待与中方共同研究，同时也期待到洛阳感受中国文化魅力。”（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 刘士尧 文/图）