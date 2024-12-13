“走读洛城”思政课创新活动走进企业一线

近日，一场以“大国重器 洛阳智造”为主题的“走读洛城”思政课创新活动在我市企业一线展开。该活动由市委宣传部、市委教育工委指导，洛阳理工学院与涧西区委宣传部联合主办，30余名洛阳理工学院学生进工厂车间，近距离了解洛阳制造业高质量发展现状，感受科技创新力量，完成了一次沉浸式思政课学习实践。

学生们首站走进中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司位于新安县的复合材料分厂，系统了解耐火材料在高温工业中的关键作用，以及企业在高端耐火材料研发方面取得的突破。参观项目后，学生雷晨晨直呼震撼，感叹洛阳制造业的高端智能、绿色高效。

在麦斯克电子材料股份有限公司，学生们深入了解该公司在半导体硅材料领域的发展历程与技术优势，从单晶硅棒到硅抛光片，从检测设备到终端产品，一系列实物展示让“抽象”的电子材料变得可观可感。在生产车间里，高度自动化的生产线和精密运转的设备，让学生们直观感受到了高端智造的魅力。

在提问环节，学生们围绕材料创新、绿色制造、职业规划等话题踊跃发言。该校马克思主义学院老师范丰丽结合参观内容，从“发展新质生产力”国家战略到新时代青年的使命担当，现场讲了一堂生动的思政课。

学生张致远表示，参观企业后很受触动。他认为当代青年的担当绝不仅仅是坐在教室里听课、在图书馆里写论文，还要带着实验室里的严谨与创新，走进工厂车间的实践场，让公式数据对接企业的需求清单，让实验室成果突破生产线上的技术瓶颈，用青春力量为城市发展作出贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 巴丽）