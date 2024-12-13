“文明中国”主题采访报道组走进洛阳

近日，“文明中国”主题采访报道组走进我市，通过实地走访、沉浸式体验、人物访谈等形式，记录我市精神文明建设的生动实践与丰硕成果。

采访组先后前往龙门石窟、二里头夏都遗址博物馆，深入探访我市在文物保护传承、文旅融合及文明旅游方面的创新探索。近年来，我市将文化遗产保护深度融入城市发展与精神文明建设，让棋布在广阔大地上的遗产真正“活”起来，为城市文明注入深厚底蕴与时代活力。

在行署路社区、重庆路街道第二社区等地，采访组成员用镜头捕捉我市“4+1”社区服务体系建设带来的新气象，探寻城市精细化治理中的文明密码。随后，采访组走进社区新时代文明实践站，点赞这里丰富的文明实践活动和务实的为民服务举措，以及“爱心储蓄”“道德积分”等激发居民热情、让文明善行汇聚成河的创新机制。

采访组还走进洛邑古城、魏坡村及东方二中，实地调研我市在文旅融合、城乡融合发展、移风易俗、校家社协同育人等方面的典型经验，并与全国道德模范提名奖获得者李学武、全国文明家庭代表王丛苗等先进典型对话，挖掘我市先进典型选树工作成效。

采访组的记者们表示，通过几天的采访，真切感受到了洛阳经济社会发展与城市文明建设的同频共振，感受到了这座千年古都由内而外散发的文明气质和蓬勃活力。城市的“高颜值”与市民的高素质相得益彰，绘就了“文明中国”的生动地方样本。

此次“文明中国”主题采访报道活动由中央精神文明建设办公室组织开展，采访组将以多种形式展示我市相关工作实践成果。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 陈志强）