洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“文明中国”主题采访报道组走进洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.27 08:42
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，“文明中国”主题采访报道组走进我市，通过实地走访、沉浸式体验、人物访谈等形式，记录我市精神文明建设的生动实践与丰硕成果。

　　采访组先后前往龙门石窟、二里头夏都遗址博物馆，深入探访我市在文物保护传承、文旅融合及文明旅游方面的创新探索。近年来，我市将文化遗产保护深度融入城市发展与精神文明建设，让棋布在广阔大地上的遗产真正“活”起来，为城市文明注入深厚底蕴与时代活力。

　　在行署路社区、重庆路街道第二社区等地，采访组成员用镜头捕捉我市“4+1”社区服务体系建设带来的新气象，探寻城市精细化治理中的文明密码。随后，采访组走进社区新时代文明实践站，点赞这里丰富的文明实践活动和务实的为民服务举措，以及“爱心储蓄”“道德积分”等激发居民热情、让文明善行汇聚成河的创新机制。

　　采访组还走进洛邑古城、魏坡村及东方二中，实地调研我市在文旅融合、城乡融合发展、移风易俗、校家社协同育人等方面的典型经验，并与全国道德模范提名奖获得者李学武、全国文明家庭代表王丛苗等先进典型对话，挖掘我市先进典型选树工作成效。

　　采访组的记者们表示，通过几天的采访，真切感受到了洛阳经济社会发展与城市文明建设的同频共振，感受到了这座千年古都由内而外散发的文明气质和蓬勃活力。城市的“高颜值”与市民的高素质相得益彰，绘就了“文明中国”的生动地方样本。

　　此次“文明中国”主题采访报道活动由中央精神文明建设办公室组织开展，采访组将以多种形式展示我市相关工作实践成果。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 陈志强）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦...
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
        心脏扩大至常人两倍，功能几近衰竭——这是一位房颤患者一度面临的绝境。
  • ·险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
  • ·医生提醒：脑梗出院后，定期复查不可少！
  • ·养护心脏，从日常“五件事”开始！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 降雨又又又来了！洛阳市防办发布...
  • 第四届“金扁担”农业现代化论坛...
  • 迎“双节”！洛阳市政集团对部分...
  • 洛阳今日阴天有小雨 最高气温22℃
  • 国庆中秋假期，百余项文博活动将...
  • 品文脉、赏秋韵、享潮玩！ 洛阳20...
  • 全国道德模范提名奖获得者李学武...
  • 洛阳市安防委办：四种举报途径方...
  • 河南省第十六届戏剧展演获奖名单...
  • 庆祝中泰建交50周年暨正大集团进...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605