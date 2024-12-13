市政协举行第三期政情通报会

昨日，市政协举行2025年第三期政情通报会，通报我市乡村振兴工作开展情况，助力委员们更好知情明政、提高履职针对性。 昨日，市政协举行2025年第三期政情通报会，通报我市乡村振兴工作开展情况，助力委员们更好知情明政、提高履职针对性。 会上，市农业农村局、市水利局、市林业局负责人分别通报我市乡村振兴相关工作情况，部分政协委员就关心的问题进行提问，各部门负责人现场予以回应。 会议指出，要提高政治站位，持续增强推进乡村全面振兴的责任感使命感。要聚焦重点任务，坚持规划引领，扛稳粮食安全政治责任，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，学习运用“千万工程”经验，扎实推进乡村建设，提升乡村治理水平，推动乡村全面振兴不断取得新成效。要深化改革创新，注重激活生态价值，为乡村振兴注入强大动力活力。要强化要素保障，健全“三农”投入稳定增长机制，加强乡村人才队伍建设，调动农民积极性，凝聚起全面推进乡村振兴的合力。市政协委员要持续关注“三农”工作，为我市乡村振兴事业提供更多智力支持。 市政协副主席王淑霞等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）