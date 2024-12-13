洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

突出问题导向科学精准治理 着力推动空气质量持续改善
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.27 08:13
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，市委常委、常务副市长潘开名到伊滨区督导大气污染防治攻坚工作并组织召开座谈会，通报近期空气质量状况和突出问题短板，对目标任务、管控举措、职责分工等进行再安排再部署。

　　潘开名指出，打好秋冬季大气污染防治攻坚战任务艰巨、责任重大。要深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，坚定信心决心，拿出务实举措，以更高标准、更严要求、更大力度打好蓝天保卫战。要注重科学精准治理，坚持问题导向、目标导向，聚焦优良天数、PM2.5等关键指标，加强实时监测研判，运用大数据手段分析根源成因，加强执法监管，深化标本兼治，全面提高精细化治理水平。要紧盯重点领域和重点时段，准确把握污染物扩散规律和季节性特征，大力推广清洁能源运输，严格落实建筑施工“七个百分百”举措，统筹推进秋季秸秆禁烧、餐饮油烟整治、烟花爆竹禁放等面源污染治理，抓细抓实森林防灭火等工作。要压紧压实责任，健全分包联系机制，强化区域联防联控，加强暗访督查考核，切实做到以天保周、以周保月、以月保年，推动大气环境质量持续改善、提升进位。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦...
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
        心脏扩大至常人两倍，功能几近衰竭——这是一位房颤患者一度面临的绝境。
  • ·险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
  • ·医生提醒：脑梗出院后，定期复查不可少！
  • ·养护心脏，从日常“五件事”开始！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 降雨又又又来了！洛阳市防办发布...
  • 第四届“金扁担”农业现代化论坛...
  • 迎“双节”！洛阳市政集团对部分...
  • 洛阳今日阴天有小雨 最高气温22℃
  • 国庆中秋假期，百余项文博活动将...
  • 品文脉、赏秋韵、享潮玩！ 洛阳20...
  • 全国道德模范提名奖获得者李学武...
  • 洛阳市安防委办：四种举报途径方...
  • 河南省第十六届戏剧展演获奖名单...
  • 庆祝中泰建交50周年暨正大集团进...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605