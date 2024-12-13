突出问题导向科学精准治理 着力推动空气质量持续改善

昨日，市委常委、常务副市长潘开名到伊滨区督导大气污染防治攻坚工作并组织召开座谈会，通报近期空气质量状况和突出问题短板，对目标任务、管控举措、职责分工等进行再安排再部署。

潘开名指出，打好秋冬季大气污染防治攻坚战任务艰巨、责任重大。要深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，坚定信心决心，拿出务实举措，以更高标准、更严要求、更大力度打好蓝天保卫战。要注重科学精准治理，坚持问题导向、目标导向，聚焦优良天数、PM2.5等关键指标，加强实时监测研判，运用大数据手段分析根源成因，加强执法监管，深化标本兼治，全面提高精细化治理水平。要紧盯重点领域和重点时段，准确把握污染物扩散规律和季节性特征，大力推广清洁能源运输，严格落实建筑施工“七个百分百”举措，统筹推进秋季秸秆禁烧、餐饮油烟整治、烟花爆竹禁放等面源污染治理，抓细抓实森林防灭火等工作。要压紧压实责任，健全分包联系机制，强化区域联防联控，加强暗访督查考核，切实做到以天保周、以周保月、以月保年，推动大气环境质量持续改善、提升进位。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）