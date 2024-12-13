市政协召开党组（扩大）会议和主席会议

昨日，市政协党组书记、主席孙延文主持召开市政协党组(扩大)会议和主席会议。

会议传达学习习近平总书记在8月29日召开的中共中央政治局会议上的重要讲话精神、在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会上的重要讲话精神等，传达学习省委、市委有关会议精神。会议审议了《关于“加快提升特色农业产业农机装备水平，助推乡村产业振兴”的调研报告》《关于“加快推进关圣坊建设，促进文旅融合发展”的调研报告》。

孙延文强调，要充分发挥思想政治工作的引领作用，坚持把用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂放在首位，更好统一思想、凝聚共识、坚定信心、鼓舞斗志。要深入学习贯彻习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会上的重要讲话精神，铭记伟大胜利、弘扬抗战精神，砥砺奋进、攻坚克难，更加广泛凝聚起推动现代化洛阳建设的强大合力。要以更高政治站位深化对作风建设的认识，持续巩固拓展学习教育成果，引导党员干部加强理论武装，筑牢思想堤坝，持续纠治作风顽疾，扎实推进政协作风建设常态化长效化，以作风建设新成效推动政协各项工作提质增效。要认真落实省委、市委部署要求，充分发挥专门协商机构作用，持续扭住“三项重点工作”，健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制，及时准确反映社情民意，充分吸纳民意、汇集民智，更好开展民主监督，为现代化洛阳建设广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

会议协商确定市政协十四届十八次常委会会议时间及建议议程。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）