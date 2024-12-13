洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
全市代表工作经验交流会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.27 07:59
　　25日，市人大常委会召开“为人民履职、为中原添彩、为洛阳增光·人大代表走洛阳”主题活动经验交流会议。市人大常委会主任李保国出席会议并讲话。

　　会上，驻洛全国、省人大代表小组组长，市人大常委会流动工作站站长，部分县(区)人大常委会及街道人大工委作了交流发言。

　　李保国指出，“人大代表走洛阳”主题活动开展以来，全市五级人大代表聚焦中心大局，积极广泛参与，取得了可感可知、群众认可的成效。他强调，要全面梳理总结经验，深思细谋、锐意创新，研究制定有效举措，充分释放代表履职潜能，最大化发挥代表作用，推动代表个体履职向组织化履职转变，更好把代表个体优势凝聚为集体效能，不断开拓代表履职新境界，推动“人大代表走洛阳”主题活动再上新台阶，为现代化洛阳建设注入强劲动力。要持续创新工作机制，各级人大要积极搭建代表密切联系群众多元平台，优化拓展代表工作站、线上工作站、流动工作站服务功能，建强专业工作站、产业工作站，用好“有事请扫码”“人大代表随手拍”载体，组织好实施好“人大代表走洛阳”“探访大山里需要帮助的人”等主题活动，全力营造代表依法履职、科学履职、高效履职的优良环境，让代表想为、能为、敢为、善为。要充分激发人大代表活力，发挥好代表桥梁纽带、建言献策、监督推动等作用，鼓励深度研究、深入调查优化营商环境、饮用水安全、住宅小区治理、司法监督等党委关心关注、群众可感可知的领域，提出真管用、能落地的意见建议，以代表高质量履职助力高质量发展、高效能治理，为推动现代化洛阳建设贡献人大力量。

　　市人大常委会副主任安颖芳主持会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王思芮）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
