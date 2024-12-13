洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳市召开安全生产视频会议

洛阳市召开安全生产视频会议
来源: 洛阳网 2025.09.27 07:56
我市召开安全生产视频会议
张玉杰讲话

　　昨日，我市召开安全生产视频会议，深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，全面落实国务院、省政府相关会议部署要求，安排部署全市安全生产和森林防灭火工作。市长张玉杰出席并讲话。

　　今年以来，我市聚焦有限空间作业、冶金工贸、非煤矿山、建筑施工、城镇燃气、道路交通、文化旅游、教育体育等重点领域，全面开展安全生产隐患“大排查”三年行动。截至目前，全市共排查生产经营单位、场所1.93万家次，发现问题隐患2.1万余处，综合采用媒体曝光、立案查处、停产整顿、行刑衔接等方式，对发现的问题隐患开展集中整治。

　　会议指出，目前正值生产经营旺季，特别是随着国庆、中秋“两节”临近，人员流动性加大，聚集性活动增多，成为防范各类安全事故的关键时期。各级各部门要充分认清当前安全生产面临的严峻形势，准确把握假期和季节性生产经营特点、安全风险因素，加强安全形势分析研判，落实落细责任措施，坚决守牢底线红线，切实维护人民群众生命财产安全，确保社会大局和谐稳定。要牢固树立“隐患即事故”的理念，严格落实“三管三必须”要求，聚焦矿山、非煤矿山、危险化学品、电气焊、特种设备等风险隐患高、事故易发多发行业领域，加大明查暗访力度，动真碰硬整治安全生产隐患。要突出重点时段安全防范，紧盯道路交通、建筑施工、文化旅游、森林防灭火等重点行业领域和民宿、自建房、旅游景区、“九小场所”等人员密集场所，全面开展“1+10”专项检查行动，加强全链条精准治理，坚决防范遏制各类安全事故发生。要从严从紧督导问责，健全安全生产暗访督察工作机制，强化专家帮扶、督导考核，加大典型事故案例媒体曝光力度，对隐患排查整改不力的严肃追责问责，推动安全生产形势持续稳定向好。

　　会议以视频形式召开，与会人员集中观看安全生产隐患“大排查”警示教育片。

　　市委常委、常务副市长潘开名作工作部署，副市长李刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
