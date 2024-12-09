洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
来源: 洛阳网 2025.09.26 20:32
江凌主持 张玉杰、王森出席 李保国、孙延文列席　

　　26日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，研究统战、中医药发展、现代生产性服务业发展、龙门石窟保护利用等工作。

　　市委书记江凌主持会议，张玉杰、王森出席，李保国、孙延文列席。

　　会议指出，要深入学习习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》，从政治和全局高度深刻认识全国统一大市场建设的重大意义，认真落实“五统一、一开放”基本要求，把握政策机遇，转变思维理念，不断提升要素市场化配置水平，加快构建现代商贸流通体系，在融入服务全国统一大市场建设中赢得发展主动、作出更大贡献。要深入学习习近平总书记在听取新疆维吾尔自治区党委和政府工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚决扛稳对口援疆政治责任，持续推动各民族更好交往交流交融，共同开创高质量发展新局面。

　　会议研究了全市统战工作，强调要深学细悟习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，自觉扛牢统战工作政治责任，强化大统战意识，构建大统战格局，不断巩固党的执政基础，促进社会和谐稳定，推动多种所有制经济共同发展，更好服务党和国家工作大局。要落实落细统战工作责任制，善于同党外人士交朋友，把党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士更好地团结在党的周围。要突出重点工作，扎实推进我国宗教中国化，发展壮大民营经济，做好新的社会阶层人士工作，推动全市统战工作高质量发展。

　　会议研究了全市中医药发展工作。会议指出，中医药是中华民族的瑰宝，是保障人民健康、推动产业发展、促进文化传承的重要载体。要深入领会习近平总书记重要指示精神，注重发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用，坚持中西医并重，提升诊疗服务水平，强化中医治未病功能，加强中医药人才培养，大力发展中医药产业，促进中医药文化传承，真正把中医药文化继承好、发展好、利用好。

　　会议研究了全市现代生产性服务业发展工作。会议强调，现代生产性服务业是现代化经济体系的重要组成部分。要立足全国统一大市场建设和区域经济发展格局构建，发挥特色优势，突出重点领域，加快推动现有企业转型发展，持续加强精准招商，有针对性地推动生产性服务业向专业化、融合化、高端化发展，为加快构建现代化产业体系提供有力支撑。

　　会议审议了《全面提升龙门石窟保护利用水平行动方案》。会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和关于文化遗产保护传承的重要论述，始终把保护放在第一位，深化学术研究阐释和价值挖掘，促进交流合作，扩大文化传播，全面提升龙门石窟景区建设运营水平，真正把中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好。

　　会议还研究了其他事项。

　　市委常委祁建峰、张敬华、韩治群、徐超文、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
