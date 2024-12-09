《洛阳市民宿业促进条例》将于10月1日起施行

25日，走进群山环抱的栾川庙子镇，一排排白墙灰瓦的民宿错落有致，勾勒出美丽乡村图景。

25日，走进群山环抱的栾川庙子镇，一排排白墙灰瓦的民宿错落有致，勾勒出美丽乡村图景。

当日下午，洛阳市人大常委会在此举行《洛阳市民宿业促进条例》(下称《条例》)新闻发布会，明确《条例》将于10月1日起施行，以法治力量开启洛阳民宿业高质量发展新篇章。

《条例》包含哪些内容？为洛阳民宿业发展提供了哪些利好政策？未来的民宿业发展将有何变化？洛报融媒记者为您一一解答。

亮点一：立法护航，为民宿业发展提供法治保障

民宿业是促进乡村振兴、促进文化保护与传播、促进旅游业态升级的有效载体。近年来，洛阳民宿业发展迅速，经营主体从2021年的445家增长至2025年的2781家，年均增长率达53.9%。

“在行业快速发展的同时，洛阳民宿业也暴露出管理机制不健全、产业发展质量不高等短板。”洛阳市人大常委会相关负责人表示，为解决这些痛点，洛阳市人大常委会深入县区调研，广泛听取从业者意见，并赴外地学习经验，最终制定出台该《条例》，为民宿高质量发展筑牢法治基础。

作为河南省首部民宿行业的地方性法规，《条例》从建立政府联席会议机制，优化部门职责分工，到支持民宿特色化、品牌化发展，鼓励业态融合创新，多措并举推动洛阳民宿业高质量发展。

例如《条例》构建了职责清晰、协同高效的民宿管理体系，要求由政府组织文旅、发改、公安等部门定期召开联席会议，研究制定行业促进政策，协调解决相关问题。《条例》鼓励特色发展，提倡民宿经营者开展婚纱旅拍、垂钓、采摘等多元业态经营。此外，《条例》还强化了民宿业发展的基础设施与公共服务保障，要求在民宿集中区域配套建设停车场、公厕、垃圾处理设施。

亮点二：标准引领，推动民宿等级评定与品牌建设

近年来，随着乡村振兴战略的深入实施和全域旅游的快速发展，民宿已成为推动三产融合、促进共同富裕的重要载体。经过多年发展，洛阳目前共有国家级等级旅游民宿2家，省级等级旅游民宿14家。

“民宿等级评定如同一把关键标尺，它通过建立统一的质量标准，在为消费者提供直观可靠选择依据的同时，也为民宿经营者指明了提升方向，帮助其树立品牌、增强竞争力。”洛阳市文广旅局相关负责人表示，《条例》指出“文旅部门依据国家、省和市级标准，开展民宿等级评定，将获评等级民宿纳入旅游路线推荐名录”，这将有助于洛阳民宿行业实现良性竞争、健康发展。

今年来，洛阳积极对接省文旅厅，开展“文化走进民宿”系列活动；省美术馆组织书画名家赴栾川举行“山水画廊”活动；省图书馆赴孟津魏紫别院开展“书香进民宿”活动……这些活动的开展有效提升了等级民宿的影响力。

“下一步，将通过加大宣传推广力度，提升民宿管家服务技能，制定《洛阳市民宿业发展指导意见》等方式，全面提升民宿产业发展水平与服务品质，为民宿业发展提供全方位政策支撑与要素保障。”洛阳市文广旅局相关负责人表示。

亮点三：多维赋能，构建民宿高质量发展支撑体系

民宿作为连接城乡、带动增收的新兴业态，一头牵动游客需求，一头撬动乡村经济。而《条例》的立法核心即为“促进”，每条内容都围绕“助力民宿发展”展开。

在强化要素保障方面，《条例》要求市、县(区)政府要“指导协调相关部门优化证照办理流程、简化审批手续，实施开办民宿“一件事一个窗口一次办”。

在提升产业效益方面，《条例》鼓励民宿深度融入“河洛文化”“洛阳味道”等本地特色IP，推动其从单一住宿向“住宿+文化体验”转型，提升附加值。

“《条例》的出台不仅明确了民宿业的发展方向，强化了法治保障，还形成了精准有力的‘政策组合拳’。”栾川县相关负责人表示，将以《条例》实施为契机，依托“老君山”品牌和本地生态文化资源，科学布局高端度假、艺术文创、康养休闲等差异化民宿集群，构建特色鲜明、协调发展的产业新格局，为全市民宿业发展贡献栾川力量。

“《条例》力争通过实施‘要素保障+资金支持+文化赋能+市场开拓’组合措施，真正让民宿经营者轻装上阵、有信心、有奔头。”洛阳市人大常委会相关负责人说，下一步，将强化各级各部门之间的工作配合，加强《条例》的宣传和贯彻落实工作，共同把洛阳民宿产业打造成一张靓丽的城市金名片。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 李雅君 文/图 通讯员 王亮 李劲鸣）